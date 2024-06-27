Представления новой программы цирка «Корона» — с 29 июня на территории ТЦ «Зеленопарк» 27.06.2024 Реклама ИП Плахтеев О.В. ИНН:612501604874 erid:2VSb5ybgwAg

Совсем скоро пройдут премьерные представления цирка «Корона», захватывающей программы НОВЫЙ ЦИРК. Удивительные номера и аттракционы! На премьерные представления билеты уже в продаже.

Ближайшие представления:

  • 29 июня (суббота) — 17:00
  • 30 июня (воскресенье) — 17:00
  • 6 июля (суббота) — 17:00
  • 7 июля (воскресенье) — 17:00
  • 12 июля (пятница) — 18:30
  • 13 июля (суббота) — 17:00
  • 14 июля (воскресенье) — 17:00
  • 19 июля (пятница) — 18:30
  • 20 июля (суббота) — 17:00
  • 21 июля (воскресенье) — 17:00

Билеты можно приобрести:

  • на официальном сайте
  • в кассе цирка с 10:00 до 20:00 без перерыва и выходных (на территории ТЦ «Зеленопарк»).

Адрес: Цирк «Корона» располагается на территории ТЦ «Зеленопарк», Ленинградское шоссе, 18 км от МКАД.
Реклама
Реклама
Представления новой программы цирка «Корона» — с 29 июня на территории ТЦ «Зеленопарк» Реклама
Пассажиры «газобусов» e41 ругают салон нового автобуса, но официально никто не жаловался Новости
Кофейня Catpuccino открылась на Центральной площади Новости
Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ: будь ближе к профессии Реклама
Прокат электровелосипедов запустили в Зеленограде Новости
Вагоны «Иволги» расцепились на МЦД-3. Ожидаются большие задержки в сторону Зеленограда Новости
Детский лагерь «Родник» организует палаточный трудовой выезд — в Себежский национальный парк Реклама
Определился зеленоградский кандидат в Мосгордуму от партии «Новые люди» Новости
Подземная парковка в новостройке по реновации так похорошела, что там выросли грибы Новости
Вакансии кафе «Маячок» — требуются два повара, уборщица и посудомойщица Реклама
В новую школу в Голубом набирают детей всех возрастов. Приоритетный прием местных жителей заканчивается через несколько дней Новости
Началась подготовка к реконструкции части Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Товары бренда Tulip в магазинах «Я Сама» — а также до 30 июня продолжается акция «Счастливый час» Реклама
Парк Победы обработают от клещей в четверг, 27 июня — в этот день рекомендуют держаться от него подальше Новости
Горячую воду в 8-12 микрорайонах начнут включать уже с четверга, 27 июня Гид
На маршрут №7 до МЦД Фирсановская добавили автобус Новости
Институт Интегральной электроники НИУ МИЭТ: на острие технологий — электроника и наноэлектроника, фотоника и проектирование микросхем Реклама
Большой склад напротив Зеленограда построили почти наполовину. Здесь будет работать шестьсот человек Новости
Конечную автобусную станцию планируют построить в Северной промзоне. Это поможет вернуть в Зеленоград «гармошки» Новости
Стендап-концерт 26 июня в баре «Синий Гном» от zelstandup.ru Афиша
Оплата за воду, отопление, электричество и вывоз мусора увеличится с 1 июля 2024 года Новости
Часть 14-го микрорайона осталась без уличного освещения после урагана в прошлый четверг Новости
Сервисный центр Upgrade_shop — ваш надежный помощник в ремонте техники Apple! Реклама
В гараже на Заводской улице нашли крупную партию наркотиков Новости
История зеленоградской высотки «бизнес-центра» родом из Бразилии и Ульяновска, которую строили 34 года Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Еще меньше мест для бесплатной парковки стало на Центральном проспекте Новости
Над ремонтируемыми школами клубится бетонная пыль, оседая на подоконниках окрестных домов Новости
Центр Косметологии «Квезаль» (Зеленоград) ищет специалистов на длительный срок — требуются врач-косметолог и массажист Реклама
50 лет назад открыли монумент «Штыки». Вот история захоронения от 1942 года до наших дней Истории
Сеть кофеен Ruma’s в Зеленограде приглашает вас в гости Реклама
В «Мегазаре» открылось новое развлекательное пространство для детей и взрослых — приходите на игровое шоу «Два Дивана»! Реклама
Бессмертный полк Зеленограда - истории местных жителей, прошедших войну 1941-45 годов
Фастфуд «Вкусно и точка» открылся в Зеленопарке Новости
Ураган 20 июня в Зеленограде — как это было. Самое важное Истории
Институт Микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ: сделайте уверенный шаг к успешной карьере в сфере радиоэлектроники Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру