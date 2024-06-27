Совсем скоро пройдут премьерные представления цирка «Корона», захватывающей программы НОВЫЙ ЦИРК. Удивительные номера и аттракционы! На премьерные представления билеты уже в продаже.
Ближайшие представления:
- 29 июня (суббота) — 17:00
- 30 июня (воскресенье) — 17:00
- 6 июля (суббота) — 17:00
- 7 июля (воскресенье) — 17:00
- 12 июля (пятница) — 18:30
- 13 июля (суббота) — 17:00
- 14 июля (воскресенье) — 17:00
- 19 июля (пятница) — 18:30
- 20 июля (суббота) — 17:00
- 21 июля (воскресенье) — 17:00
Билеты можно приобрести:
- на официальном сайте
- в кассе цирка с 10:00 до 20:00 без перерыва и выходных (на территории ТЦ «Зеленопарк»).
Адрес: Цирк «Корона» располагается на территории ТЦ «Зеленопарк», Ленинградское шоссе, 18 км от МКАД.
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