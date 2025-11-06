Форум «Предприниматели Зеленограда — 2025» организован Союзом «Московская торгово-промышленная палата» и проходит при поддержке Префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы.
Все мероприятия форума проходят на площадках Конгресс-центра «Алабушево» по адресу: Москва, Зеленоград, район Силино, ул. Конструктора Лукина, дом 14, стр. 1.
Цель форума — создание коммуникативной площадки для поиска решений проблемных вопросов и перспектив развития высокотехнологичного бизнеса в условиях современных экономических вызовов.
Для участия в форуме приглашаются представители предприятий, связанных с развитием перспективных направлений инновационной деятельности из таких секторов экономики как:
- электроника и микроэлектроника
- оптика
- приборостроение
- биофармацевтика
- информационные и коммуникационные технологии
- экология и рациональное природопользование
- энергосбережение
- а также из других видов высокотехнологичного научно-производственного бизнеса.
Планируется участие органов законодательной и исполнительной власти города Москвы, государственных структур, контрольно-надзорных органов, финансово-банковского сектора, институтов поддержки бизнеса, профессиональных образовательных организаций.
Программа форума
Тематика и содержание мероприятий форума связаны с актуальными современными трендами предпринимательства, существующими трудностями ведения бизнеса и привязаны к особенностям экономического развития территории.
Программа форума состоит из официального открытия, пленарного заседания, панельной дискуссии, состоящей из 3-х тематических блоков по отдельным проблемам, и аналитического резюме по завершению с целью обобщения дискуссий, описания выводов, проблем, решений, озвученных в ходе обсуждения.
13.00 — 13.50 — регистрация участников
Зона для регистрации, холл, 1 этаж
13.00 — 14.00 — велком-кофе, неформальное общение участников
Лобби-бар, 2 этаж
14.00 — 14.40 — открывающее пленарное заседание «Отчет по резолюции форума «Предприниматели Зеленограда-2024»
Конференц-зал «Микрон», 2 этаж
Выступающие (приглашаются):
- президент союза «Московская торгово-промышленная палата»
- представители законодательной и исполнительной власти города Москвы
- представители образовательных и научно-исследовательских организаций, институтов развития в сфере науки, технологий и инноваций, субъектов научно-технологической и инновационной инфраструктуры (технопарков, кластеров)
14.40 — 14.45 — технический перерыв. Просмотр фильма «Предприниматели Зеленограда-2024»
Конференц-зал «Микрон», 2 этаж
14.45 — 16.45 — работа тематических блоков
Конференц-зал «Микрон», 2 этаж
Тематические блоки:
- «Промышленная политика-новый вектор в развитии бизнеса»
- «Финансовая политика для бизнеса: как оптимизировать бизнес-процессы при изменениях ключевой ставки»
- «Кадровая политика-стратегические цели и управление человеческими ресурсами»
В рамках работы тематических блоков участники обсудят важные для бизнеса вопросы, обменяются мнениями, поделятся опытом успешного прохождения кризисов, в прямом диалоге зададут вопросы представителям власти, финансового сектора, контрольно-надзорных органов, институтов поддержки бизнеса, вынесут на обсуждение свое видение дальнейшего развития и примут участие в выработке предложений по итогам работы
16.45 — 17.00 — аналитическое резюме, закрытие форума
Конференц-зал «Микрон», 2 этаж
Закрывающее мероприятие форума состоит из выступлений модераторов тематических блоков, которые содержат аналитические обобщения дискуссий с описанием выводов, проблем, решений, озвученных в ходе обсуждения, для включения в итоговую резолюцию форума.
Телефон: 8-495-249-47-21 (доб. 351, 357)
Почта: loginovatg@mostpp.ru, NesterovaNS@mostpp.ru
Сайт: https://mostpp.info/businessforum2025_1
