Программа форума

Тематика и содержание мероприятий форума связаны с актуальными современными трендами предпринимательства, существующими трудностями ведения бизнеса и привязаны к особенностям экономического развития территории.

Программа форума состоит из официального открытия, пленарного заседания, панельной дискуссии, состоящей из 3-х тематических блоков по отдельным проблемам, и аналитического резюме по завершению с целью обобщения дискуссий, описания выводов, проблем, решений, озвученных в ходе обсуждения.

13.00 — 13.50 — регистрация участников

Зона для регистрации, холл, 1 этаж

13.00 — 14.00 — велком-кофе, неформальное общение участников

Лобби-бар, 2 этаж

14.00 — 14.40 — открывающее пленарное заседание «Отчет по резолюции форума «Предприниматели Зеленограда-2024»

Конференц-зал «Микрон», 2 этаж

Выступающие (приглашаются):

президент союза «Московская торгово-промышленная палата»

представители законодательной и исполнительной власти города Москвы

представители образовательных и научно-исследовательских организаций, институтов развития в сфере науки, технологий и инноваций, субъектов научно-технологической и инновационной инфраструктуры (технопарков, кластеров)

14.40 — 14.45 — технический перерыв. Просмотр фильма «Предприниматели Зеленограда-2024»

Конференц-зал «Микрон», 2 этаж

14.45 — 16.45 — работа тематических блоков

Конференц-зал «Микрон», 2 этаж

Тематические блоки:

«Промышленная политика-новый вектор в развитии бизнеса»

«Финансовая политика для бизнеса: как оптимизировать бизнес-процессы при изменениях ключевой ставки»

«Кадровая политика-стратегические цели и управление человеческими ресурсами»

В рамках работы тематических блоков участники обсудят важные для бизнеса вопросы, обменяются мнениями, поделятся опытом успешного прохождения кризисов, в прямом диалоге зададут вопросы представителям власти, финансового сектора, контрольно-надзорных органов, институтов поддержки бизнеса, вынесут на обсуждение свое видение дальнейшего развития и примут участие в выработке предложений по итогам работы

16.45 — 17.00 — аналитическое резюме, закрытие форума

Конференц-зал «Микрон», 2 этаж

Закрывающее мероприятие форума состоит из выступлений модераторов тематических блоков, которые содержат аналитические обобщения дискуссий с описанием выводов, проблем, решений, озвученных в ходе обсуждения, для включения в итоговую резолюцию форума.