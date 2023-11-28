После приветственных выступлений состоялось подписание соглашения между Московской торгово-промышленной палатой и НИУ МИЭТ. Подписи под документом поставили президент МТПП Владимир Платонов и проректор по учебной работы высшего учебного заведения Александр Балашов, который затем открыл своим выступлением пленарную сессию форума.

Он обозначил основные проблемы, связанные с подготовкой кадров для микроэлектроники. По его словам, вузы и колледжи не всегда знают, какие кадры понадобятся через 4-5 лет и соответственно не корректируют учебные планы и программы под актуальные запросы. Следующими причинами нарушения коммуникации между учебными заведениями и предприятиями эксперт назвал то, что они «говорят на разных языках», и преподаватели чаще всего не знают текущую ситуацию в отрасли. «Мы столкнулись с тем, что с каждым годом падает число абитуриентов, сдающих физику и химию. А если посмотреть глубже, то в стране не хватает учителей физики и химии», — обозначил еще одну проблему Александр Балашов. МИЭТ сотрудничает с зеленоградским колледжем № 50, принят новый образовательный стандарт, по которому теперь можно готовить специалистов среднего звена для микроэлектроники. На базе университета создан Координационный центр кадрового обеспечения микроэлектроники, в стенах которого решаются задачи осуществления взаимодействия со всеми участниками процесса (профильные министерства, образовательные учреждения, предприятия). На основании статистики планируется готовить прогнозные оценки кадровых потребностей отрасли. Еще одним направлением работы спикер назвал повышение привлекательности микроэлектроники для молодых людей.

Генеральный директор ГБУ «Корпорация развития Зеленограда» Владимир Зайцев рассказал о новых возможностях для развития и усиления бизнеса. «В этом зале собрались либо таланты, либо те, кто им помогает. Наша компания относится ко второй части этого высказывания, — заявил спикер. — Мы стараемся быть полезными для инновационного бизнеса». В свое время были созданы инновационные кластеры в Зеленограде и Троицке, которые корпорация курирует, сейчас там работает порядка 400 компаний. Владимир Зайцев рассказал о работе бизнес-инкубатора, который предоставляет льготные условия для локализации бизнеса, о программе интенсивного развития инновационных бизнес-проектов «Кузница успеха», об инфраструктурной поддержке предприятиям, которая оказывается Центром прототипирования и о развитии сервиса «Фабрика прототипов», созданного для быстрого поиска исполнителей и заказчиков по услугам 3D-печати, металлообработки, литья, 3D-моделирования, промышленного дизайна, испытаний и сертификации.

Исполняющий обязанности директора ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» (ГАУИ) Андрей Балук остановился на механизме заключения офсетного контракта. Это региональный механизм, и Москва является лидером — более 75% офсетов заключено именно столицей. «Причина этого понятна, поскольку госзаказ Москвы — это крупнейший госзаказ России, — отметил эксперт. — Объем инвестиций в рамках заключенных офсетных контрактов составляет 82 млрд рублей; это те средства, которые инвесторы вкладывают в экономику города. Объём госзаказа составляет более 260 млрд рублей». Как пояснил спикер, ключевые контракты заключены в сфере здравоохранения, прежде всего на производство и поставку лекарственных препаратов. «Не нужно далеко ходить: если сейчас выглянуть в окно, то можно увидеть заводы, построенные в рамках реализации офсетных контрактов. Все они поставляют лекарственные препараты для нужд города». Андрей Балук сообщил, что полтора месяца назад Москва заключила крупнейший контракт в России на 52 млрд рублей на производство аккумуляторных батарей, в рамках которого будет закуплено более 155 тысяч батарей для электробусов, электромобилей, речных трамваев, электросамокатов и т. д. «Механизм офсетного контракта нацелен на инновации, на продукцию, которую нам нужно замещать. И если у кого-то из предпринимателей, сидящих в зале, есть намерение поставлять продукцию для нужд городских заказчиков с целью импортозамещения, я приглашаю их обращаться в ГБУ „ГАУИ“, и мы с нашими специалистами готовы проработать предложения с тем, чтобы гарантировать вам рынок сбыта», — подвел итог выступлению Андрей Балук.

Еще одним важным направлением поддержки бизнеса в Москве является предоставление гарантий для кредитования малого и среднего бизнеса. О работе этого механизма рассказал исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов. «Наш Фонд работает с 2006 года, и мы выдаем поручительства, которые имеют высокий статус обеспечения в Центральном банке, — рассказал он. — Всего за время работы с нашим участием предприятия города получили кредитов на сумму более 325 млрд рублей, гарантийной поддержкой воспользовались почти 20 тысяч московских компаний». По словам Антона Купринова, в последние годы кредитование малого бизнеса растёт, небольшие компании стали желанными клиентами банков. Во многом заслуга в этом государства, которое активно оказывает поддержку МСБ, в том числе субсидиями при росте ключевой ставки. Фонд может гарантировать до 70% от суммы кредита, а под остальную сумму необходимо предоставить обеспечение. «Наш заёмщик — это небольшое предприятие, которое берёт кредит порядка 20 млн рублей. Основной портфель составляют торговые фирмы, но есть и компании, относящиеся к приоритетным отраслям города. Поскольку в последние два года необходимо перестраивать логистику в стране, сильно вырос спрос на оборотные кредиты. Также значительное число кредитов выдаётся на инвестиционные цели», — рассказал Антон Купринов. Эксперт сообщил, что у Фонда есть консультационный центр, в который может прийти любой предприниматель, и ему подскажут в какой банк стоит обратиться, помогут составить документы. В центр уже обратились около трёх тысяч компаний, из них порядка 300 получили кредиты. «Не бойтесь кредитоваться, эта отрасль сейчас развивается, и без кредитов перестроить экономику не получится», — подытожил глава Фонда.

По окончании пленарной сессии предприниматели приняли участие в работе четырёх тематических площадок: на первой речь шла о новой стратегии внешнеэкономической деятельности и расширении взаимодействия с дружественными странами, на второй обсуждались актуальные меры поддержки субъектов предпринимательства, в том числе высокотехнологичного бизнеса в условиях внешнего санкционного давления; темой третьей сессии стало инновационное предпринимательство Зеленограда в разрезе ориентации на импортозамещение. Еще одна дискуссия была посвящена подготовке квалифицированных кадров для бизнеса и обсуждению новой образовательной модели.

В завершение Форума модераторы тематических сессий подвели краткие итоги их работы. По итогам мероприятия будет подготовлена резолюция, в которую войдут все предложения, прозвучавшие на Форуме. «В целом мы, как организаторы ставили перед собой главную задачу — дать возможность людям, которые ежедневно решают важнейшие задачи, оторваться от них, посмотреть друг другу в глаза и, возможно, найти новые идеи, подходы, решения», — отметил в завершение Форума Владимир Мохте.

Материалы докладчиков доступны на странице форума: https://mostpp.info/forum.