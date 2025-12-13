С 1 декабря в гастрономическом центре «Станция» корнер «Инари Ками» запустил акцию, чтобы сделать ваши праздники ещё приятнее.
Закажите на 2 500 руб. — и вы в игре.
Ваш номер телефона добавят в лототрон.
31 декабря случайным образом выберут трёх победителей:
- 1 место: сертификат на 7 000 руб.
- 2 место: сертификат на 5 000 руб.
- 3 место: сертификат на 3 000 руб.
И маленький сюрприз для всех: скидка?10% на следующий заказ действует до конца января?2026?года.
Пусть удача улыбнётся вам! В корнере «Инари Ками» вас ждут в гости.
Розыгрыш призов пройдет 31 декабря в 12:00
Адрес: Зеленоград, ул. Панфилова, 11
ГЦ «Станция» 2 этаж, корнер японской кухни «Инари Ками»
Яндекс.карты
Телеграм: https://t.me/inarikamirest
