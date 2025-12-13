С 1 декабря в гастрономическом центре «Станция» корнер «Инари Ками» запустил акцию, чтобы сделать ваши праздники ещё приятнее.



Закажите на 2 500 руб. — и вы в игре.



Ваш номер телефона добавят в лототрон.



31 декабря случайным образом выберут трёх победителей:

1 место: сертификат на 7 000 руб.

2 место: сертификат на 5 000 руб.

3 место: сертификат на 3 000 руб.

И маленький сюрприз для всех: скидка?10% на следующий заказ действует до конца января?2026?года.

Пусть удача улыбнётся вам! В корнере «Инари Ками» вас ждут в гости.

Розыгрыш призов пройдет 31 декабря в 12:00



Адрес: Зеленоград, ул. Панфилова, 11

ГЦ «Станция» 2 этаж, корнер японской кухни «Инари Ками»

Яндекс.карты

Телеграм: https://t.me/inarikamirest