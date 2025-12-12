Пока все готовятся к Новому году, Тропикана Парк подготовили для вас самый тёплый и выгодный подарок — весь декабрь* действуют специальные цены от 7 000 3 500 рублей за сутки в будни!





Что входит в ваш отдых:

Неограниченное посещение бассейна

Хаммам

Шведский стол с разнообразным меню

Бесплатный прокат спортивного инвентаря

Ежедневная анимация для детей и взрослых

Видеоигры и кинотеатр

Бесплатная парковка и Wi-Fi

И многое другое!





Подарок новым гостям!

Забронируйте отдых в декабре и получите 1000 приветственных баллов по программе лояльности (https://marinshotels.ru/marinsclub) — которые можно потратить на следующие заезды и дополнительные опции!

Успейте забронировать ваш предновогодний отдых по лучшим ценам!





Подробнее: «Всё включено» в Тропикана Парк

Для бронирования: +7-499-719-63-09

P. S. Идеальный способ провести время с семьей или друзьями — недорого и с максимальным комфортом!

*За исключением 30-31 декабря 2025