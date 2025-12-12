Пока все готовятся к Новому году, Тропикана Парк подготовили для вас самый тёплый и выгодный подарок — весь декабрь* действуют специальные цены от
7 000 3 500 рублей за сутки в будни!
Что входит в ваш отдых:
- Неограниченное посещение бассейна
- Хаммам
- Шведский стол с разнообразным меню
- Бесплатный прокат спортивного инвентаря
- Ежедневная анимация для детей и взрослых
- Видеоигры и кинотеатр
- Бесплатная парковка и Wi-Fi
- И многое другое!
Подарок новым гостям!
Забронируйте отдых в декабре и получите 1000 приветственных баллов по программе лояльности (https://marinshotels.ru/marinsclub) — которые можно потратить на следующие заезды и дополнительные опции!
Успейте забронировать ваш предновогодний отдых по лучшим ценам!
Подробнее: «Всё включено» в Тропикана Парк
Для бронирования: +7-499-719-63-09
P. S. Идеальный способ провести время с семьей или друзьями — недорого и с максимальным комфортом!
*За исключением 30-31 декабря 2025
