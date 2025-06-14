Праздник в Рузино: живая история, живая музыка, эксклюзивные мастер-классы 14.06.2025 Реклама МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ПОКРОВСКОГО ХРАМА Д. РУЗИНО СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ИНН:5044019826 erid:2VtzquyaniA

Традиционный праздник, посвященный Дню Победы, прошёл в деревне Рузино возле Покровского храма. Каждый год это мероприятие готовят с любовью и удивляют разнообразием и содержанием мероприятий для детей и взрослых. Рассказываем и показываем, что было на этом празднике.

По традиции, начинают с заупокойной литии у могилы Неизвестного солдата в приходском мемориальном парке. Это дань памяти воинам, павшим в битве за Москву. Службу возглавил настоятель Покровского храма протоиерей Николай Илюшкин. Состоялось возложение цветов ко всем памятникам, посвященным воинам дивизий, сформированных в республиках и областях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

В этом году праздник прошёл 1 июня, что символично. В Международный день защиты детей было организовано множество мастер-классов, подобных которым не найдешь на обычных городских или областных праздниках. Это живая русская история и наглядные знания о традиционных ремёслах. Вы знаете, как чеканили старинные русские монеты? Как делали простые украшения из кожи в X веке? Как работали в кузнице, делали лубочную роспись и шили игрушки? Всё это показывали мастера русского культурного центра «Стоглав» — доступно, интересно, на воспроизведенных старинных станках и прочем «оборудовании». А мастера были в аутентичной славянской одежде. Ребята с удовольствием поработали на кузнице, примеряли кольчугу воина, делали на память кожаные браслеты. Да и взрослые тоже — интересно было всем. Зоны мастер-классов расположились не просто так, а концептуально — соответственно истории Покровского храма, от ХV до IIX века.

Состоялось настоящее сражение с муляжами мечей и щитов и военно-патриотическая игра «Зарница». Все участники получили памятные медали. Гости праздника увидели и показательные выступления казачьей школы рубки шашкой «Казарла» — мастера эффектно рубили пластиковые бутылки и лозу.

Большой интерес гостей вызывали мастер-классы МЧС — одновременно увлекательные, познавательные и практические. Все желающие могли собрать-разобрать автомат, поработать с миноискателем, изучить азбуку Морзе, флажковую (семафорную) азбуку, познакомиться с экспонатами музея охолощённого оружия. Сотрудники МЧС показали и чрезвычайно полезные навыки — оказание первой медицинской помощи при травмах и ранениях.

Тем временем началась и музыкальная часть праздника. Её открыл известнейшими маршами и песнями духовой оркестр Академии МЧС. В праздничном концерте участвовали самые разные исполнители: известная оперная певица Светлана Феодулова, этно-группа «Дикое поле», группа «Куба», воскресная школа имени Великого князя С. А. Романова, автор и исполнитель, протоиерей Андрей Гуров, участники художественной самодеятельности ДК «Кутузовское» Александр Подольский, Анастасия Ларцева и танцевальный ансамбль «Мерида», семейный фольклорный ансамбль «Новолетие» Солнечногорской школы искусств, молодежный хор Покровского храма.

И конечно, по традиции работала полевая кухня — всех гостей угощали гречневой кашей с тушенкой и чаем.

1 июня в Рузино побывало около трехсот человек — и даже дождь не помешал этому светлому и яркому празднику. Из года в год он проводится исключительно силами спонсоров. Между тем, такие праздники очень нужны: они приобщают к родной истории и культуре и оставляют в душе неизгладимый добрый след. Особенно в детской.

«Мы приезжаем на праздник в Рузино в третий раз, — говорит Ирина, мать двоих детей 6-ти и 8-ми лет. — Детям больше всего нравятся „лошадки“, народные игры и стрельба из лука. Старший любит еще потрогать и померить всё военное. А мне особенно нравятся концерты — прекрасные песни и музыка». Праздники здесь семейные, добрые, да и вообще чудесные".

«Приехали в первый раз, нам нравится, — поделился впечатлениями Валерий с шестилетним сыном Сергеем. —  Сережка от кузницы не отходил, потом каску мерил, потом у сцены плясал».

«Каждый год приходим с удовольствием, — а это уже две мамы-подруги, Людмила и Ольга. — Наши дети любят „Зарницу“. И обязательно заходим в храм».
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