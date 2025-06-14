«Мы приезжаем на праздник в Рузино в третий раз, — говорит Ирина, мать двоих детей 6-ти и 8-ми лет. — Детям больше всего нравятся „лошадки“, народные игры и стрельба из лука. Старший любит еще потрогать и померить всё военное. А мне особенно нравятся концерты — прекрасные песни и музыка». Праздники здесь семейные, добрые, да и вообще чудесные".

«Приехали в первый раз, нам нравится, — поделился впечатлениями Валерий с шестилетним сыном Сергеем. — Сережка от кузницы не отходил, потом каску мерил, потом у сцены плясал».

«Каждый год приходим с удовольствием, — а это уже две мамы-подруги, Людмила и Ольга. — Наши дети любят „Зарницу“. И обязательно заходим в храм».