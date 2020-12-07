Акция проводится с 7 по 28 декабря. Для участия в акции нужно совершить покупку на сумму от 500 рублей в любом из зеленоградских магазинов «Беру выходной», указать свой номер телефона и опустить чек в специальный бокс.

Заходи в «Беру выходной» почаще, ведь каждый чек повышает твой шанс на выигрыш!

Итоги будут подведены 29 декабря 2020 года в прямом эфире в Инстаграм @bv_zelenograd. *Акция 18+

Адреса магазинов в Зеленограде:

улица Новокрюковская, дом 10 в торговом центре «Атлас»

Яблоневая аллея, корпус 317А, строение 1

Режим работы: среда-понедельник с 11:00 до 23:00, вторник с 13:00 до 23:00