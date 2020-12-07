Праздничная акция от магазинов пивной культуры «Беру выходной» 07.12.2020 магазин пивной культуры «Беру выходной»

Магазины пивной культуры «Беру Выходной» Зеленоград в честь Нового Года, с 7 декабря проводят праздничную акцию, в которой будут разыграны ценные призы:

  • iPhone 11 (1 шт.)
  • бочонок пива 5 л (5 шт.)
  • термосумка (10 шт.)
  • пивной набор (15 шт.)
  • подарочный купон на 1 000 руб. (20 штук)

Акция проводится с 7 по 28 декабря. Для участия в акции нужно совершить покупку на сумму от 500 рублей в любом из зеленоградских магазинов «Беру выходной», указать свой номер телефона и опустить чек в специальный бокс.

Заходи в «Беру выходной» почаще, ведь каждый чек повышает твой шанс на выигрыш!

Итоги будут подведены 29 декабря 2020 года в прямом эфире в Инстаграм @bv_zelenograd. *Акция 18+

Адреса магазинов в Зеленограде:

  • улица Новокрюковская, дом 10 в торговом центре «Атлас»
  • Яблоневая аллея, корпус 317А, строение 1

Режим работы: среда-понедельник с 11:00 до 23:00, вторник с 13:00 до 23:00

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