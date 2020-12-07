Магазины пивной культуры «Беру Выходной» Зеленоград в честь Нового Года, с 7 декабря проводят праздничную акцию, в которой будут разыграны ценные призы:
- iPhone 11 (1 шт.)
- бочонок пива 5 л (5 шт.)
- термосумка (10 шт.)
- пивной набор (15 шт.)
- подарочный купон на 1 000 руб. (20 штук)
Акция проводится с 7 по 28 декабря. Для участия в акции нужно совершить покупку на сумму от 500 рублей в любом из зеленоградских магазинов «Беру выходной», указать свой номер телефона и опустить чек в специальный бокс.
Заходи в «Беру выходной» почаще, ведь каждый чек повышает твой шанс на выигрыш!
Итоги будут подведены 29 декабря 2020 года в прямом эфире в Инстаграм @bv_zelenograd. *Акция 18+
Адреса магазинов в Зеленограде:
- улица Новокрюковская, дом 10 в торговом центре «Атлас»
- Яблоневая аллея, корпус 317А, строение 1
Режим работы: среда-понедельник с 11:00 до 23:00, вторник с 13:00 до 23:00
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