В IT TOP COLLEGE Зеленоград идет набор выпускников 9 классов на 2024/25 учебный год на самые востребованные направления в мире информационных технологий: «Разработка программного обеспечения» — стань творцом цифрового мира! «Компьютерная графика и дизайн» — создавай визуальные шедевры!
IT TOP COLLEGE Зеленоград — это:
- современный колледж с новейшим оборудованием, чтобы ты учился на передовом уровне
- высококвалифицированные педагоги, которые делятся своим опытом и знаниями с тобой
- возможности для практики и реализации твоих идей в реальных проектах.
Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.
Телефон: 8-495-135-05-80.
Подробности: https://clck.ru/3B67p8.
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