В колледже ты получишь не только качественное образование по самым востребованным специальностям в мире IT, но и возможность реализовать свои проекты, участвовать в стартапах и раскрыть свой творческий потенциал.

Опытные преподаватели и менторы помогут тебе освоить:



разработку программного обеспечения

компьютерную графику и дизайн.

Поступи в IT TOP COLLEGE Зеленоград и стань частью инновационного сообщества, где твои мечты становятся реальностью!

Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.

Телефон: 8-495-135-05-80.

Количество мест ограничено!

https://clck.ru/3Au5Nx.