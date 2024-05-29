Присоединяйся! Стань частью успешной и процветающей семьи специалистов в области информационных технологий!
Если ты мечтаешь погрузиться в увлекательный мир информационных технологий, если хочешь реализовать свой потенциал в этой в сфере, то IT TOP COLLEGE Зеленоград — твой идеальный выбор!
В колледже ты получишь не только качественное образование по самым востребованным специальностям в мире IT, но и возможность реализовать свои проекты, участвовать в стартапах и раскрыть свой творческий потенциал.
Опытные преподаватели и менторы помогут тебе освоить:
- разработку программного обеспечения
- компьютерную графику и дизайн.
Поступи в IT TOP COLLEGE Зеленоград и стань частью инновационного сообщества, где твои мечты становятся реальностью!
Вас ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.
Телефон: 8-495-135-05-80.
Количество мест ограничено!
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