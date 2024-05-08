Построй свою мечту со строительной компанией «Берник» 08.05.2024 Реклама ООО «БЕРНИК» ИНН:9722054675 erid:2VSb5wVjmHa

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Строительная компания «Берник» работает с заботой о вашей семье.

По всем вопросам: 8-495-198-65-45, 8-991-602-99-45

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Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с 20 мая Новости
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Построй свою мечту со строительной компанией «Берник» Реклама
Ледовый дворец «Орбита» закрывают на капитальный ремонт. Родители опасаются, что юных хоккеистов отправят тренироваться в другой город Новости
Отменен проект монорельса от ТЦ «Мега-Химки» к метро «Планерная». Да, был и такой! Новости
Юбилейный концерт группы ЛЮБЭ «35 лет» — 15 мая в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Использование школьных стадионов местными жителями приостановлено «до особого распоряжения» Новости
Временную трубу с горячей водой прорвало в 6-м микрорайоне Новости
Спектакль «Дорогой Бог!» театра «Мост» — 20 мая на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Отопление снова включат из-за похолодания в мае Новости
Фестиваль «Московская весна» — на бульваре 16-го микрорайона Афиша
Уникальная контактная выставка супер-кошек — с 2 по 26 мая в ТРЦ «Зеленопарк» Реклама
День Победы 9 мая в Зеленограде — концерты, торговля и салют Гид
Заснувший пассажир упал в автобусе и получил травму Новости
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В тяжелом состоянии попала в больницу 94-летняя женщина после ограбление возле лифта Новости
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Недостроенные дома 22-го микрорайона — поселка «Кутузовская слобода» — пытаются продать на аукционе. Вот что происходит в этом обанкротившемся долгострое Новости
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Из Школьного озера сливают воду. Но осушать полностью его не планируют — скоро воду снова нальют Новости
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Водитель погиб между Андреевкой и Зеленоградом. Виновник ДТП был пьян и ехал на красный. В марте его задерживали за пьяный таран полицейской машины Новости
Около десятка беспилотников вытаяло из снега в подмосковных лесах. Власти предупреждают об опасности Новости
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Открылся прокат веломобилей и детских машинок возле ДК Новости
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Новые вагоны на зеленой ветке метро оказались не такими уж и тихими. Чтобы уменьшить шум, в них заменили двери Новости
Машина «припарковалась» в приямок у входа в подвал. Туда может провалиться и пешеход Новости
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