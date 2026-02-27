Инженеры МегаФона модернизировали телеком-инфраструктуру на территории музея-заповедника «Коломенское» и Люблинского парка, построив несколько новых базовых станций. В результате средняя скорость передачи данных в этих популярных зеленых локациях достигла 130 Мбит/с, она позволяет без задержек слушать музыку и смотреть видео.

Обе площадки традиционно привлекают большое число москвичей и туристов и имеют богатое историческое наследие: дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском относится к XVII веку, а усадьба Дурасова с прудом и прогулочными маршрутами в Люблине была построена в XIX столетии. В этих местах регулярно проходят фестивали, спортивные события и городские праздники, поэтому нагрузка на сеть заметно возрастает.

Для повышения устойчивости сети специалисты оператора использовали сочетание низких и высоких частотных диапазонов. Это решение увеличивает пропускную способность и улучшает покрытие, в том числе в отдаленных частях парков. Также внедрена технология VoLTE, обеспечивающая более высокое качество голосовой связи и быстрое соединение при звонках.

Директор московского отделения МегаФона Виктор Югай рассказал: «В январе посещаемость Коломенского и Люблинского парков выросла на 14%, и это напрямую отражается на работе сети. Мы системно развиваем инфраструктуру в местах отдыха жителей, чтобы они могли с легкостью пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами и оставаться на связи с родными и близкими».