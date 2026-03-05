В самом центре Зеленограда работает мастерская, где можно замедлиться, отвлечься от суеты и создать что-то своими руками. Гончарная мастерская «Гранат» ежедневно открыта для всех — детей и взрослых, новичков и тех, кто уже знаком с гончарным кругом.
Опытные мастера помогут освоить разные техники лепки и работу на гончарном круге, подскажут и поддержат на каждом этапе. Каждый выбирает сам, что хочет создать: посуду с инициалами, керамические украшения, скульптуры, панно, декор для дома…
Глина обладает терапевтическим и успокаивающим свойством. Процесс отвлекает от гаджетов и улучшает настроение, позволяя сосредоточиться на настоящем моменте.
- Общие занятия — 800 ?/час, без предварительной записи
- Индивидуальное занятие — 2 500 ? за 1,5 часа
- Мастер-класс для группы от 5 человек — 1 800 ?/чел. за 1,5 часа
Все материалы, инструменты и обжиг включены в стоимость.
В мастерской можно организовать день рождения, девичник, свидание, корпоратив, и любое другое мероприятие.
В продаже есть подарочные сертификаты — оформить можно на месте или онлайн.
До 8 марта в группе VK проходит розыгрыш 5 сертификатов на индивидуальные занятия — успейте поучаствовать!
Режим работы: ежедневно, 12:00-19:00
Адрес: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж
Телефон: 8 903 136 93 30 (мастер Милана)
Сайт: granatzelenograd.ru