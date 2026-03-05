Все материалы, инструменты и обжиг включены в стоимость.

В мастерской можно организовать день рождения, девичник, свидание, корпоратив, и любое другое мероприятие.

В продаже есть подарочные сертификаты — оформить можно на месте или онлайн.

До 8 марта в группе VK проходит розыгрыш 5 сертификатов на индивидуальные занятия — успейте поучаствовать!





Режим работы: ежедневно, 12:00-19:00

Адрес: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж

Телефон: 8 903 136 93 30 (мастер Милана)

Сайт: granatzelenograd.ru