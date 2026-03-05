Попробуйте гончарное дело в мастерской «Гранат» 05.03.2026 Реклама Морозова М.И. ИНН:773576322742 erid:2Vtzqutzaag

В самом центре Зеленограда работает мастерская, где можно замедлиться, отвлечься от суеты и создать что-то своими руками. Гончарная мастерская «Гранат» ежедневно открыта для всех — детей и взрослых, новичков и тех, кто уже знаком с гончарным кругом.

Опытные мастера помогут освоить разные техники лепки и работу на гончарном круге, подскажут и поддержат на каждом этапе. Каждый выбирает сам, что хочет создать: посуду с инициалами, керамические украшения, скульптуры, панно, декор для дома…

Глина обладает терапевтическим и успокаивающим свойством. Процесс отвлекает от гаджетов и улучшает настроение, позволяя сосредоточиться на настоящем моменте.

Форматы занятий:

  • Общие занятия — 800 ?/час, без предварительной записи
  • Индивидуальное занятие — 2 500 ? за 1,5 часа
  • Мастер-класс для группы от 5 человек — 1 800 ?/чел. за 1,5 часа

Все материалы, инструменты и обжиг включены в стоимость.

В мастерской можно организовать день рождения, девичник, свидание, корпоратив, и любое другое мероприятие.

В продаже есть подарочные сертификаты — оформить можно на месте или онлайн.

До 8 марта в группе VK проходит розыгрыш 5 сертификатов на индивидуальные занятия — успейте поучаствовать!


Режим работы: ежедневно, 12:00-19:00
Адрес: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж
Телефон: 8 903 136 93 30 (мастер Милана)
Сайт: granatzelenograd.ru
