Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет приглашает выпускников 11 класса на дни открытых дверей в техлогичное образовательное пространство по подготовке профессиональных кадров.
АБИТ-РосНОУ ведет подготовку по следующим ступеням образования:
- колледж
- бакалавриат.
В рамках высшего образования можно учиться по очной и заочной формам обучения.
Для студентов организуются практико-ориентированные семинары с привлечением представителей из разных областей профессий, с большим теоретическим и практическим опытом.
Преподают в АБИТ-РосНОУ действующие практики юридической, экономической, психологической сфер и имеющие степени и звания, доцентов, кандидатов и докторов наук таких ВУЗов, как: РосНОУ, МЭИ, Финансового университета при правительстве РФ и других лучших столичных вузов.
Очная, очно-заочная и заочная формы обучения:
- Экономика
- Менеджмент
- Управление персоналом
- Юриспруденция
- Психология
- Психолого-педагогическое образование
- Государственное и муниципальное управление
- Электроэнергетика и электротехника
- Бизнес-информатика.
Сроки обучения по программам бакалавриата — от 3 лет.
Поступить на бакалавриат можно, имея полное среднее образование (11 классов), среднее профессиональное (колледж, техникум и др).
Если студент не поступил на высшее образование, у него всегда есть возможность поступь в колледж на базе 11 класса БЕЗ ЕГЭ, а уже после поступить на высшее образование на базе диплома о среднем профессиональном образовании.
В колледже АБИТ-РосНОУ большой спектр специальностей:
- Реклама
- Банковское дело
- Экономика и бухгалтерский учет
- Право и организация социального обеспечения.
IT колледж:
- Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
- Сетевое и системное администрирование
- Информационные системы и программирование.
Сроки обучения на базе 11 класса от 1 года 10 месяцев.
В колледже так же предоставляется отсрочка от армии и диплом государственного образца.
Для поступления необходим только школьный аттестат.
АБИТ-РосНОУ выигрышно отличается от традиционных учебных заведений подходом к организации образовательного процесса. Образовательные программы и платформы АБИТ учитывают индивидуальные потребности слушателя, решая важную задачу современных школ — не только транслировать теоретические знания, но и создавать новые знания и решения под конкретные запросы и задачи.
Студенты обучаются на интерактивной образовательной платформе SMART-ОБРАЗОВАНИЕ АБИТ — МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ.
Прием и консультации идут каждый будний день, школьники и их родители в очном формате могут познакомиться с учебным заведением и задать интересующие вопросы. Познакомится с преподавателями, поприсутствовать на лекциях и пообщается со студентами.
У АБИТ-РосНОУ имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации.
Лицензия и приложение АБИТ https://disk.yandex.ru/d/_Xhxb_DcU69eZw
Лицензия и Аккредитация АБИТ-МЭИ https://disk.yandex.ru/d/mP5gwgYy6p-_6g
Лицензия и приложение АБИТ-ММА https://disk.yandex.ru/d/8Z-I3xUY-u0Hmw
Лицензия и приложение АБИТ-РосНОУ https://disk.yandex.ru/d/u3Y6MaJmIb-JFg
Преимущества АБИТ-РосНОУ:
- Отсрочка от армии
- Все льготы студентам очной формы обучения
- Диплом государственного образца
- Новейшее оборудование и программное обеспечение
- Современные комфортабельные аудитории
- Ежегодные образовательные студенческие форумы
SMART-ОБРАЗОВАНИЕ АБИТ-РосНОУ — трансформация системы управления знаниями!
Вступай в команду АБИТ-РосНОУ!
Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.
Подробности: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77.
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