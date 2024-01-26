Получи высшее образование в Зеленограде! 26.01.2024 Реклама АНО ДПО «АБИТ», ИНН 7735165160, erid:LatgC4pgZ

Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет приглашает выпускников 11 класса на дни открытых дверей в техлогичное образовательное пространство по подготовке профессиональных кадров.

АБИТ-РосНОУ ведет подготовку по следующим ступеням образования:

  • колледж
  • бакалавриат.

В рамках высшего образования можно учиться по очной и заочной формам обучения.

Для студентов организуются практико-ориентированные семинары с привлечением представителей из разных областей профессий, с большим теоретическим и практическим опытом.

Преподают в АБИТ-РосНОУ действующие практики юридической, экономической, психологической сфер и имеющие степени и звания, доцентов, кандидатов и докторов наук таких ВУЗов, как: РосНОУ, МЭИ, Финансового университета при правительстве РФ и других лучших столичных вузов.

Направления бакалавриата

Очная, очно-заочная и заочная формы обучения:

  • Экономика
  • Менеджмент
  • Управление персоналом
  • Юриспруденция
  • Психология
  • Психолого-педагогическое образование
  • Государственное и муниципальное управление
  • Электроэнергетика и электротехника
  • Бизнес-информатика.

Сроки обучения по программам бакалавриата — от 3 лет.

Поступить на бакалавриат можно, имея полное среднее образование (11 классов), среднее профессиональное (колледж, техникум и др).

Если студент не поступил на высшее образование, у него всегда есть возможность поступь в колледж на базе 11 класса БЕЗ ЕГЭ, а уже после поступить на высшее образование на базе диплома о среднем профессиональном образовании.

В колледже АБИТ-РосНОУ большой спектр специальностей:

  • Реклама
  • Банковское дело
  • Экономика и бухгалтерский учет
  • Право и организация социального обеспечения.

IT колледж:

  • Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
  • Сетевое и системное администрирование
  • Информационные системы и программирование.

Сроки обучения на базе 11 класса от 1 года 10 месяцев.

В колледже так же предоставляется отсрочка от армии и диплом государственного образца.

Для поступления необходим только школьный аттестат.

Образовательный процесс проходит на площадке АБИТ-РосНОу в городе Зеленоград

АБИТ-РосНОУ выигрышно отличается от традиционных учебных заведений подходом к организации образовательного процесса. Образовательные программы и платформы АБИТ учитывают индивидуальные потребности слушателя, решая важную задачу современных школ — не только транслировать теоретические знания, но и создавать новые знания и решения под конкретные запросы и задачи.

Студенты обучаются на интерактивной образовательной платформе SMART-ОБРАЗОВАНИЕ АБИТ — МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ.

Прием и консультации идут каждый будний день, школьники и их родители в очном формате могут познакомиться с учебным заведением и задать интересующие вопросы. Познакомится с преподавателями, поприсутствовать на лекциях и пообщается со студентами.

У АБИТ-РосНОУ имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации.

Лицензия и приложение АБИТ https://disk.yandex.ru/d/_Xhxb_DcU69eZw

Лицензия и Аккредитация АБИТ-МЭИ https://disk.yandex.ru/d/mP5gwgYy6p-_6g

Лицензия и приложение АБИТ-ММА https://disk.yandex.ru/d/8Z-I3xUY-u0Hmw

Лицензия и приложение АБИТ-РосНОУ https://disk.yandex.ru/d/u3Y6MaJmIb-JFg

Преимущества АБИТ-РосНОУ:

  • Отсрочка от армии
  • Все льготы студентам очной формы обучения
  • Диплом государственного образца
  • Новейшее оборудование и программное обеспечение
  • Современные комфортабельные аудитории
  • Ежегодные образовательные студенческие форумы

SMART-ОБРАЗОВАНИЕ АБИТ-РосНОУ — трансформация системы управления знаниями!

Вступай в команду АБИТ-РосНОУ!

Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.

Подробности: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77.

Следите за образовательными мероприятиями АБИТ в социальных сетях ВКонтакте и Telegram.

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