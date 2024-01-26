Студенты обучаются на интерактивной образовательной платформе SMART-ОБРАЗОВАНИЕ АБИТ — МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ.

Прием и консультации идут каждый будний день, школьники и их родители в очном формате могут познакомиться с учебным заведением и задать интересующие вопросы. Познакомится с преподавателями, поприсутствовать на лекциях и пообщается со студентами.

У АБИТ-РосНОУ имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации.

Лицензия и приложение АБИТ https://disk.yandex.ru/d/_Xhxb_DcU69eZw

Лицензия и Аккредитация АБИТ-МЭИ https://disk.yandex.ru/d/mP5gwgYy6p-_6g

Лицензия и приложение АБИТ-ММА https://disk.yandex.ru/d/8Z-I3xUY-u0Hmw

Лицензия и приложение АБИТ-РосНОУ https://disk.yandex.ru/d/u3Y6MaJmIb-JFg

Преимущества АБИТ-РосНОУ:

Отсрочка от армии

Все льготы студентам очной формы обучения

Диплом государственного образца

Новейшее оборудование и программное обеспечение

Современные комфортабельные аудитории

Ежегодные образовательные студенческие форумы

SMART-ОБРАЗОВАНИЕ АБИТ-РосНОУ — трансформация системы управления знаниями!

Вступай в команду АБИТ-РосНОУ!

Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.

Подробности: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77.

Следите за образовательными мероприятиями АБИТ в социальных сетях ВКонтакте и Telegram.