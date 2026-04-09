Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ 2026: цифровые навыки для будущих профессий
ЦКО МИЭТ приглашает школьников 7-17 лет провести летние каникулы 2026 года, совмещая обучение и творчество. Программа включает тематические мероприятия, практические занятия и развитие навыков в сфере IT.
Специальные условия:
• В этом году можно оплачивать путёвки материнским капиталом
• За путёвку можно сделать налоговый вычет
• Фиксированная цена при записи до 1 мая
• После указанной даты стоимость участия увеличится на 5 000 рублей
Обучающие блоки:
• Программирование (C++, Python, Roblox, Minecraft)
• 3D-моделирование (Blender, Tinkercad)
• Графический дизайн (Photoshop)
• Разработка компьютерных игр (Scratch)
Преимущества для участников:
• Сертификат о прохождении Летней IT-школы
• Налоговый вычет и скидки на вторую путевку
Возрастные группы на каждой смене:
• 8-9 лет
• 10-11 лет
• 12-13 лет
• 14-16 лет
Формат занятий:
• Занятия проходят каждый день с 10:00 до 18:00 (кроме сб. и вскр.)
• Три занятия ежедневно: программирование, 3D-моделирование, графический дизайн (согласно возрасту)
• Две прогулки, горячий обед и полдник
• В программе каждой смены дополнительно проводятся мероприятия в кибер-тематике
Контакты:
Зеленоград, ул. Юности, 11
+7-499-735-32-65, +7-916-062-04-09
Сайт: https://mietcenter.ru/summer-it-school/?utm_source=anker&utm_medium=post0804&utm_campaign=zelenograd_ru