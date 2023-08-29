Детали оплаты

100% оплата (скидка 5%)

Можно оплатить курс в рассрочку

Оплата материнским капиталом

Система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения.

Скидки за второй курс и последующие.

Возможность оформления налогового вычета за обучение.

Учиться надо у тех, кто своим примером показывает конкретные результаты, а не просто на словах говорит о своих достижениях.

Этого правила ЦКО МИЭТ придерживается на протяжении всей работы.

Чтобы определиться с направлением обучения, вы можете посетить бесплатные открытые занятия, на которые можно записаться: