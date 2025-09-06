Мечтаете, чтобы ваш ребенок не просто плавал, а по-настоящему завоевывал водные просторы, обретая силу, спокойствие и уверенность? У нас есть то, что вам нужно!

Открыт набор в группу фридайвинга для детей и подростков (8-16 лет).



Фридайвинг — это не просто ныряние, это искусство единения с водой, раскрывающее невероятный потенциал вашего ребенка. Это спорт, который дарит не только физическое здоровье, но и гармонию тела и духа. Присоединяйтесь к нам в бассейне спорткомплекса «Спутник Арена» (9-й микрорайон) каждый понедельник с 18:50 до 20:20.