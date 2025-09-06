Мечтаете, чтобы ваш ребенок не просто плавал, а по-настоящему завоевывал водные просторы, обретая силу, спокойствие и уверенность? У нас есть то, что вам нужно!
Открыт набор в группу фридайвинга для детей и подростков (8-16 лет).
Фридайвинг — это не просто ныряние, это искусство единения с водой, раскрывающее невероятный потенциал вашего ребенка. Это спорт, который дарит не только физическое здоровье, но и гармонию тела и духа. Присоединяйтесь к нам в бассейне спорткомплекса «Спутник Арена» (9-й микрорайон) каждый понедельник с 18:50 до 20:20.
Наши взрослые уже два года занимаются фридайвингом в «Спутнике», а теперь мы с радостью запускаем совершенно новое направление для юных дарований! Под руководством Анны Рыжиковой, опытного инструктора по фридайвингу системы Molchanovs, руководителя Детского комитета Федерации фридайвинга и кандидат в мастера спорта, ваш ребенок сможет:
- Стать чемпионом! Ученики Анны — многократные победители и призеры первенства России.
- Раскрыть дыхание как никогда раньше, увеличивая объем легких и улучшая иммунитет.
- Укрепить все мышцы, сформировать сильный мышечный корсет и позаботиться о позвоночнике.
- Обрести концентрацию и самоконтроль, научившись управлять своим телом и эмоциями.
- Почувствовать глубокое расслабление, снять стресс и стать более спокойным и сосредоточенным.
Безопасность — наш главный принцип. Даже если ваш ребенок пока неуверенно чувствует себя в бассейне, но умеет держаться на воде — это уже отличный старт. Погружение строго контролируется, а каждое занятие — это внимательная и деликатная работа с ребенком в воде.
Фридайвинг — это не просто спорт, это стиль жизни, который подарит вашему ребенку здоровье, спокойствие и удивительные открытия.
Записаться можно онлайн или по телефону 8-910-478-11-09
Ждем вас, чтобы вместе отправиться в это захватывающее подводное приключение!
«Спутник Арена»: Зеленоград, площадь Колумба, 2