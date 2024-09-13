Подготовка к школе в детском клубе Буракова — ваш шаг к успешному обучению ребенка 13.09.2024 Реклама ИП Бабинкина Т.Ю. ИНН:773573928729 erid:2VSb5xKcGNk

Уникальная программа подготовки к школе для детей от 4 до 7 лет создана специально для того, чтобы каждый ребенок был полностью готов к школьной жизни. В детском клубе Буракова развивают все ключевые навыки: чтение, письмо, математику, а также эмоциональное и социальное развитие.

В дружелюбной и поддерживающей атмосфере маленькие ученики не только учатся, но и играют, тем самым учебный процесс проходит весело и непринужденно. Игровые методики обучения помогают детям легко усваивать новую информацию и применять её на практике.

Педагоги — это высококвалифицированные специалисты, которые используют индивидуальный подход к каждому ребенку, обеспечивая максимально эффективное обучение и развитие.

Креативность и развитие творческих способностей также стоят в приоритете. В детском клубе Буракова предлагают различные творческие занятия, которые раскрывают потенциал каждого ребенка, делая процесс обучения увлекательным и полезным.

Приглашаем вас в детский клуб Буракова, где ваши дети получат лучшую подготовку к школе, которая ляжет надежным фундаментом для их будущих успехов в учебе и жизни!

Чем еще занимаются в клубе?

Здесь работают только педагоги и специалисты с большим стажем и любящие детей.

Открыта запись на 2024/2025 года по направлениям:

  • Подготовка к школе (4-7 лет)
  • Мини-детский сад (2-7 лет)
  • АРТ-студия (4-12 лет)
  • Ментальная арифметика (5-10 лет)
  • Скорочтение (6-10 лет)
  • Раннее развитие (2-4 года)
  • Шахматы (4-18 лет)
  • Логопед /дефектолог

Клуб просторный, светлый, чистый и тёплый. Пространства много и организовано оно исключительно удобно для детей. Родителям тоже удобно: устроен большой холл с диванами, кулером, кофе и wi-fi.

Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба https://vk.cc/czzfzO

Адрес: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6

Телефон: 8-985-505-10-10

Вконтакте, Инстаграм(запрещён в РФ)
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