Уникальная программа подготовки к школе для детей от 4 до 7 лет создана специально для того, чтобы каждый ребенок был полностью готов к школьной жизни. В детском клубе Буракова развивают все ключевые навыки: чтение, письмо, математику, а также эмоциональное и социальное развитие.
В дружелюбной и поддерживающей атмосфере маленькие ученики не только учатся, но и играют, тем самым учебный процесс проходит весело и непринужденно. Игровые методики обучения помогают детям легко усваивать новую информацию и применять её на практике.
Педагоги — это высококвалифицированные специалисты, которые используют индивидуальный подход к каждому ребенку, обеспечивая максимально эффективное обучение и развитие.
Креативность и развитие творческих способностей также стоят в приоритете. В детском клубе Буракова предлагают различные творческие занятия, которые раскрывают потенциал каждого ребенка, делая процесс обучения увлекательным и полезным.
Приглашаем вас в детский клуб Буракова, где ваши дети получат лучшую подготовку к школе, которая ляжет надежным фундаментом для их будущих успехов в учебе и жизни!
Здесь работают только педагоги и специалисты с большим стажем и любящие детей.
Открыта запись на 2024/2025 года по направлениям:
- Подготовка к школе (4-7 лет)
- Мини-детский сад (2-7 лет)
- АРТ-студия (4-12 лет)
- Ментальная арифметика (5-10 лет)
- Скорочтение (6-10 лет)
- Раннее развитие (2-4 года)
- Шахматы (4-18 лет)
- Логопед /дефектолог
Клуб просторный, светлый, чистый и тёплый. Пространства много и организовано оно исключительно удобно для детей. Родителям тоже удобно: устроен большой холл с диванами, кулером, кофе и wi-fi.
Записаться на бесплатное пробное занятие можно на сайте клуба https://vk.cc/czzfzO
Адрес: Зеленоград, 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6
Телефон: 8-985-505-10-10