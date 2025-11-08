Подготовка к Черной пятнице и Новому году: обновления от «Emotionsoflife» 08.11.2025 Реклама Астратова О.А. ИНН:773503099563 erid:2VtzqukXVcT

Осеннее преображение и блистательный Новый год: время особых подарков и незабываемых образов!

Осень уже во всей красе раскрасила город, а в воздухе витает предвкушение волшебства. Город готовится к Новому году — и это идеальное время, чтобы замедлиться, вспомнить о себе и своих близких и подготовиться к праздникам без суеты.

Бутик приглашает всех ценителей красоты и уникальности выбрать подарки с душой и создать образы, которые будут восхищать.

Emotionsoflife — не просто место, где продаются украшения. Это портал в мир, где каждое изделие несет в себе особую эмоцию, историю и символ. Здесь собраны уникальные авторские украшения от европейских и российских дизайнеров, которые помогают:

  • Добавить глубины и выразительности осеннему стилю. Украшения, сумки и яркие детали превращают обычный комплект одежды в завершённый, стильный образ.
  • Найти идеальный подарок. В преддверии Черной пятницы и самого волшебного сезона подарков бутик предлагает эксклюзивные изделия, которые станут незабываемым сюрпризом — как для близких, так и для себя.
  • Создать роскошный образ для корпоратива и Нового года. Уже сейчас можно начать формировать праздничное настроение: украшения из коллекции помогут сиять и чувствовать себя особенной в любой компании.

Узнать, что актуально прямо сейчас, познакомиться с историями и символами украшений и вдохновиться уникальным ассортиментом можно в Telegram-канале:
https://t.me/emotionsoflife8
В канале публикуются эксклюзивные подборки, вдохновляющие истории и новости.

В преддверии Черной пятницы и Нового года бутик готовит особый сюрприз!
Совсем скоро будут объявлены специальные предложения, которые сделают выбор ещё приятнее.

Хотите увидеть украшения вживую — посетите шоурум:
Адрес: г. Зеленоград, к. 322А, бизнес-центр «Яблоко», центральный вход, 1 этаж.
Время работы: понедельник- воскресенье с 10:00 до 19:00.
Посетить шоурум в другое время можно по предварительной договорённости через Telegram или Директ.

Telegram-канал https://t.me/emotionsoflife8 — это место, где каждый сможет наполниться радостью, любовью к себе и вдохновением для создания самых ярких образов.

