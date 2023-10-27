Отец решил подарить Артему нечто особенное — возможность развивать свои таланты и интересы в 3D-моделировании. Было очевидно, что этот вид искусства заинтересовал молодого парня, и отец увидел в нем потенциал.
Он провел долгие исследования, чтобы найти идеальную обучающую программу для сына.
4 ноября, первое занятие. Мальчик с замирание в сердца сел за компьютер.
— Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я ваш преподаватель по 3D-моделированию.
С каждым уроком сын все больше и больше влюблялся в предмет. Он начал понимать, что это гораздо больше, чем просто хобби — это выражение его внутреннего мира и измерение его воображения. Он осознал, что с использованием этого инструмента, он может создавать свои мечты и переводить их на экран.
Сын рассказывал отцу о своем прогрессе и о новых техника. Он не мог скрыть своего волнения и радости, когда рассказывал об усложненных проектах, на которых он успешно работал. Сын начал задавать отцу вопросы о его мнении и совете, и отец с гордостью и энтузиазмом делал все, чтобы быть в курсе.
Отец заметил, что 3D моделирование начало влиять на сына не только в аспекте художественного выражения, но и в развитии его логического мышления. Он заметил, что сын стал более терпеливым, умелым анализировать и находить новые подходы к решению проблем. В процессе создания 3D моделей он начал реализовывать свое творчество и мечты.
Куда же отправился Артем? В ЦКО МИЭТ!
Самый первый и главный шаг на интересном и сложном пути освоения востребованного навыка 3D-моделирования они сделали, записавшись в ЦКО МИЭТ на пробные занятия по ссылке.
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- Программирование на Roblox (11-13 лет)
- Программирование на Python (13-17 лет)
- Программирование на C++ (13-17 лет)
- 3D-моделирование в Blender (9-13 лет)
- 3D-моделирование в 3Ds MAX (13-17 лет)
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