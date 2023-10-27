Он провел долгие исследования, чтобы найти идеальную обучающую программу для сына.

4 ноября, первое занятие. Мальчик с замирание в сердца сел за компьютер.

— Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я ваш преподаватель по 3D-моделированию.

С каждым уроком сын все больше и больше влюблялся в предмет. Он начал понимать, что это гораздо больше, чем просто хобби — это выражение его внутреннего мира и измерение его воображения. Он осознал, что с использованием этого инструмента, он может создавать свои мечты и переводить их на экран.

Сын рассказывал отцу о своем прогрессе и о новых техника. Он не мог скрыть своего волнения и радости, когда рассказывал об усложненных проектах, на которых он успешно работал. Сын начал задавать отцу вопросы о его мнении и совете, и отец с гордостью и энтузиазмом делал все, чтобы быть в курсе.

Отец заметил, что 3D моделирование начало влиять на сына не только в аспекте художественного выражения, но и в развитии его логического мышления. Он заметил, что сын стал более терпеливым, умелым анализировать и находить новые подходы к решению проблем. В процессе создания 3D моделей он начал реализовывать свое творчество и мечты.

Куда же отправился Артем? В ЦКО МИЭТ!

