Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям 27.10.2023 Реклама ИП Севастьянов А.И., ИНН 182704724600, erid:LatgC3Hwm

Отец решил подарить Артему нечто особенное — возможность развивать свои таланты и интересы в 3D-моделировании. Было очевидно, что этот вид искусства заинтересовал молодого парня, и отец увидел в нем потенциал.

Он провел долгие исследования, чтобы найти идеальную обучающую программу для сына.

4 ноября, первое занятие. Мальчик с замирание в сердца сел за компьютер.

— Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я ваш преподаватель по 3D-моделированию.

С каждым уроком сын все больше и больше влюблялся в предмет. Он начал понимать, что это гораздо больше, чем просто хобби — это выражение его внутреннего мира и измерение его воображения. Он осознал, что с использованием этого инструмента, он может создавать свои мечты и переводить их на экран.

Сын рассказывал отцу о своем прогрессе и о новых техника. Он не мог скрыть своего волнения и радости, когда рассказывал об усложненных проектах, на которых он успешно работал. Сын начал задавать отцу вопросы о его мнении и совете, и отец с гордостью и энтузиазмом делал все, чтобы быть в курсе.

Отец заметил, что 3D моделирование начало влиять на сына не только в аспекте художественного выражения, но и в развитии его логического мышления. Он заметил, что сын стал более терпеливым, умелым анализировать и находить новые подходы к решению проблем. В процессе создания 3D моделей он начал реализовывать свое творчество и мечты.

Куда же отправился Артем? В ЦКО МИЭТ!

Самый первый и главный шаг на интересном и сложном пути освоения востребованного навыка 3D-моделирования они сделали, записавшись в ЦКО МИЭТ на пробные занятия по ссылке.

Подробности обучения в ЦКО МИЭТ

  • Занятия в небольших группах (до 14 человек) обеспечат индивидуальный подход и комфортное обучение
  • Практика в приоритете! 80% времени уделяется практическим занятиям, что гарантирует глубокое понимание и навыки
  • По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ
  • Наши опытные преподаватели — профессионалы своего дела, готовые помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал
  • В ЦКО МИЭТ гордятся каждым достижением учеников и стараются не только обучить ребят, но и помочь им стать уверенными и креативными

ЦКО МИЭТ уже много лет занимается подготовкой детей к научно — практической конференции «Творчество юных». За это время обучающиеся ЦКО МИЭТ стали победителями и призерами конференции, получив дополнительно +2, +4, +6, а кто-то +10 баллов к ЕГЭ при поступлении в НИУ МИЭТ.

Если вам неудобно добираться до ЦКО МИЭТ, то заниматься со своей группой можно и онлайн. Занятия онлайн в режиме реального времени
сэкономят время на дорогу, но будут столь же эффективны, как очные.

Детали оплаты

  • 100% оплата (скидка 5%)
  • Можно оплатить курс в рассрочку
  • Оплата материнским капиталом
  • Система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения
  • Скидки за второй курс и последующие
  • Возможность оформления налогового вычета за обучение

Учиться надо у тех, кто своим примером показывает конкретные результаты, а не просто на словах говорит о своих достижениях.

Этому правилу ЦКО МИЭТ придерживается на протяжение всей работы.

Направления

  • Программирование на Roblox (11-13 лет)
  • Программирование на Python (13-17 лет)
  • Программирование на C++ (13-17 лет)
  • 3D-моделирование в Blender (9-13 лет)
  • 3D-моделирование в 3Ds MAX (13-17 лет)

Чтобы определиться, вы можете посетить бесплатные открытые занятия, на которые можно записаться на сайте, в ВК или по телефонам:
+7 (499) 735-32-65
+7 (916) 062-04-09
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