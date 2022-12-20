Подарочный сертификат «Никор» номиналом от 2000 рублей — распространяется на все виды услуг всех филиалов компании и действует бессрочно 20.12.2022 Реклама

Взрослый осознанный подарок — это когда заботишься о здоровье и красоте друга, ведь с каждым годом эти составляющие все актуальнее и важнее!

Что может быть лучше, чем подаренный сертификат «Никор», действие которого бессрочно и воспользоваться им можно на все виды услуг* всех филиалов компании?

Салон и студия красоты:

  • Салон красоты «Никор», Зеленоград, корпус 1204
  • Beauty House, Зеленоград, корпус 405а

Телефоны:

Стоматологические клиники:

  • Зеленоград, корпуса 250, 445, 524, 1004, 1204, 1613, 1825
  • Многоканальный телефон: 8-499-272-48-58

Медицинские центры:

  • Зеленоград, корпус 330
  • Андреевка, ул. Жилинская, 27к6

Многоканальный телефон: 8-495-255-55-33

Сайт компании «Никор»

Номиналы сертификатов

Подарочные сертификаты номиналом:

  • 2 000 рублей
  • 3 000 рублей
  • 5 000 рублей
  • 10 000 рублей
  • 15 000 рублей

Действуют в салоне и студии красоты:

  • Бархатные ручки — 3 500 рублей
  • Бархатные ножки — 3 800 рублей
  • Остров «СПА» — 8 000 рублей

*Сертификаты распространяются на все виды услуг (кроме сопутствующих товаров)
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Подарочный сертификат «Никор» номиналом от 2000 рублей — распространяется на все виды услуг всех филиалов компании и действует бессрочно Реклама
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