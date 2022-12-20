Взрослый осознанный подарок — это когда заботишься о здоровье и красоте друга, ведь с каждым годом эти составляющие все актуальнее и важнее!
Что может быть лучше, чем подаренный сертификат «Никор», действие которого бессрочно и воспользоваться им можно на все виды услуг* всех филиалов компании?
Салон и студия красоты:
- Салон красоты «Никор», Зеленоград, корпус 1204
- Beauty House, Зеленоград, корпус 405а
Телефоны:
Стоматологические клиники:
- Зеленоград, корпуса 250, 445, 524, 1004, 1204, 1613, 1825
- Многоканальный телефон: 8-499-272-48-58
Медицинские центры:
- Зеленоград, корпус 330
- Андреевка, ул. Жилинская, 27к6
Многоканальный телефон: 8-495-255-55-33
Номиналы сертификатов
Подарочные сертификаты номиналом:
- 2 000 рублей
- 3 000 рублей
- 5 000 рублей
- 10 000 рублей
- 15 000 рублей
Действуют в салоне и студии красоты:
- Бархатные ручки — 3 500 рублей
- Бархатные ножки — 3 800 рублей
- Остров «СПА» — 8 000 рублей
*Сертификаты распространяются на все виды услуг (кроме сопутствующих товаров)
Подарочный сертификат «Никор» номиналом от 2000 рублей — распространяется на все виды услуг всех филиалов компании и действует бессрочно Реклама
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