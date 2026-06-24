Подарок для самый преданных друзей!



Знаете, что любят наши питомцы больше всего? Когда их берегут. А что важно для заботливых владельцев? Когда здоровье любимца в надежных руках.

Теперь в ветеринарном центре «Оригами» можно приобрести подарочные сертификаты для самых преданных друзей.