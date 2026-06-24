Подарочные сертификаты в ветеринарном центре «Оригами» 24.06.2026 Реклама ООО «ЗООМЕД КЛИНИКА» ИНН:7735195662 erid:2VtzqvPRzey

Подарок для самый преданных друзей!

Знаете, что любят наши питомцы больше всего? Когда их берегут. А что важно для заботливых владельцев? Когда здоровье любимца в надежных руках.
Теперь в ветеринарном центре «Оригами» можно приобрести подарочные сертификаты для самых преданных друзей.

Почему это удобно:

— Номиналы на любой бюджет: 5 000, 10 000, 15 000 или 20 000 р.
— Средства не сгорают — тратить можно постепенно, на несколько приемов.
— Действует на любые услуги центра: от планового осмотра и вакцинации до сложной диагностики и хирургии.

Подарите близким спокойствие, а их питомцам — профессиональную заботу круглый год!

Адрес: Зеленоград, корпус 322А

Звоните:

+7-495-150-36-30
+7-977-151-36-30

mail@origami.vet

Реклама
Реклама
В этот день 52 года назад, 24 июня 1974 года, на искусственном кургане возле нашего города открыли обелиск — сомкнутые «Штыки» Новости
Бесплатно освоить йогу поможет опытный инструктор — вечером 25 июня в Парке Победы Новости
Непроходимые настилы и окопы под бордюры — ремонт Берёзовой аллеи дошёл до дворов Новости
Подарочные сертификаты в ветеринарном центре «Оригами» Реклама
Мюзикл «Служебный роман» по легендарному кинофильму покажут 9 декабря в КЦ «Зеленоград» — в продаже появились билеты от 2500 рублей Новости
Прокат самокатов в Андреевке и Голубом снова разрешили. Впрочем, запрет и так не работал Новости
День молодежи — 27 июня на площади Юности организуют фотосессию с ростовой куклой и спортивные интерактивы: можно освоить необычный вид тенниса Новости
Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера Новости
Выпускницам: маникюр и педикюр со скидкой 15% Реклама
Бензовозам упростили доставку топлива на московские АЗС Новости
Остановлен капитальный ремонт школы 719 из-за многочисленных нарушений Новости
Облава на безбилетников проходит сегодня утром в Ховрино Новости
Кем мы стали, когда выросли. Выпускники МИЭТа — абитуриентам 2026 Реклама
Число стобалльников по химии в Зеленограде выросло почти втрое Новости
Владельцы гаражей, сносимых из-за строительства высокоскоростной магистрали, подали иски о размере компенсации Новости
Каникулы с пользой — 25 июня в Менделеево прочтут бесплатную лекцию о тайнах Московского Кремля, приглашают слушателей от шести лет Новости
«Светлая сказка для взрослых» — так называют спектакль «Дорогая Памела», который исполнят известные актеры 3 января в ДК МИЭТ, сейчас есть билеты с промокодом Новости
Колледж МГПУ прекратил обучение учителей начальных классов в Зеленограде. Будущим студентам придётся ездить в Москву Новости
На Панфиловском делают новые автобусные остановки Новости
Мужчины в 2,5 раза чаще добавляют скорость мобильному интернету Реклама
Каверы рок-хитов — бесплатный вечерний концерт 25 июня у Школьного озера Новости
День молодежи у КЦ «Зеленоград» — 27 июня гостям поднимут настроение вечеринкой в стиле 90-х и барабанным выступлением проекта Dedov Drums Новости
Любимая косметика и парфюмерия без переплат Реклама
Шесть пассажиров пострадали при резком торможении автобуса на Солнечной аллее Новости
Детская писательница выступит в Озеропарке 27 июня — с презентацией волшебной книги, рассказом о путешествии и творческим мастер-классом Новости
Оценки за ОГЭ ещё можно улучшить, чтобы попасть в 10-й класс Новости
Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция» Новости
Бесплатно для малышей — 27 июня на площади Юности с детьми разыграют пальчиковый театр и будут делать аквагрим Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру