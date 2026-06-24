Подарок для самый преданных друзей!
Знаете, что любят наши питомцы больше всего? Когда их берегут. А что важно для заботливых владельцев? Когда здоровье любимца в надежных руках.
Теперь в ветеринарном центре «Оригами» можно приобрести подарочные сертификаты для самых преданных друзей.
Почему это удобно:
— Номиналы на любой бюджет: 5 000, 10 000, 15 000 или 20 000 р.
— Средства не сгорают — тратить можно постепенно, на несколько приемов.
— Действует на любые услуги центра: от планового осмотра и вакцинации до сложной диагностики и хирургии.
Подарите близким спокойствие, а их питомцам — профессиональную заботу круглый год!
Адрес: Зеленоград, корпус 322А
Звоните:
+7-495-150-36-30
+7-977-151-36-30
mail@origami.vet
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