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Адрес: Зеленоград, Ленинградское шоссе, 18-й км, с20, ТРЦ «Зеленопарк», выход C
Телефон: 8-495-187-00-75
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