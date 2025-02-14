Впереди долгожданные праздники! Не знаете, что подарить? Подарите здоровье и заботу вашим близким.

Номинал — от 2000 рублей до любой суммы.

Выбор услуг остается за получателем.

Передавайте близким — сертификат не именной.

Скидки и бонусы действуют на приобретаемые медицинские услуги.

Приобрести подарочный сертификат можно в любом из филиалов сети.

Идеальный подарок для семьи, друзей, коллег и партнеров!



Сертификаты принимаются во всех стоматологиях, салонах красоты «Никор» и медицинских центрах «Никор-Мед».



Телефон: 8-495-255-55-33

Подробности: на сайте nikormed.ru



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