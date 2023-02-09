Подарочные сертификаты и скидки от «Никора» к 14 февраля 09.02.2023 ZELENOGRAD.RU

14 февраля — для кого-то обычный день, для кого-то еще один хороший повод признаться в своих чувствах и порадовать половинку сюрпризом. Но даже если у вас нет пары, «Никор» рядом! 14 февраля 2023 года «Никор» дарит скидку 14% и влюбленным парам, и подругам, и друзьям. Просто придите вдвоем в салон на услуги красоты и здоровья — и скидка ваша!

А если вы ломаете голову над тем, что подарить в преддверии 14 февраля, то на этот случай также найдется решение! Сертификаты «Никор» — как основной подарок или как хорошее дополнение к уже купленному. Действие сертификатов бессрочно и распространяются они на все виды услуг всех филиалов компании!

Салон и студия красоты

Салон красоты «Никор», Зеленоград, корпус 1204
Beauty House, Зеленоград, корпус 405а

Телефоны:
8-499-731-59-68
8-499-731-16-85

Стоматологические клиники

Зеленоград, корпуса 250, 445, 524, 1004, 1204, 1613, 1825

Многоканальный телефон:
8-499-272-48-58

Медицинские центры

Зеленоград, корпуса 330 и 1824
Андреевка, ул. Жилинская, 27к6

Многоканальный телефон:
8-495-255-55-33

Подарочные сертификаты номиналом

2000 рублей
3000 рублей
5000 рублей
10000 рублей
15000 рублей

Действуют в салоне и студии красоты

Бархатные ручки — 3500 рублей
Бархатные ножки — 3800 рублей
Остров «СПА» — 8000 рублей

Сайт — nikor-salon.ru

Сертификаты распространяются на все виды услуг (кроме сопутствующих товаров)

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