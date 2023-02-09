14 февраля — для кого-то обычный день, для кого-то еще один хороший повод признаться в своих чувствах и порадовать половинку сюрпризом. Но даже если у вас нет пары, «Никор» рядом! 14 февраля 2023 года «Никор» дарит скидку 14% и влюбленным парам, и подругам, и друзьям. Просто придите вдвоем в салон на услуги красоты и здоровья — и скидка ваша!

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