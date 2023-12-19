Подарочные сертификаты центра психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная лиса» — подарите своим близким эмоциональное здоровье! 19.12.2023 Реклама ИП ФОМИНА Т.С, ИНН 773574424033, erid:LatgC9d47

Не знаете что подарить близким? В центре психологии нейрокоррекции и логопедии «Зелёная лиса» найдутся подарки для всей семьи. В «Зеленой лисе» вы можете приобрести подарочный сертификат любого номинала.

Психологическое консультирование для взрослых и детей, нейропсихолог, логопед, телесный терапевт, песочная терапия и многое другое— каждый однозначно найдет что-то для себя!

«Зелёная лиса» это пространство эмоционального благополучия для взрослых и детей.

В центре работают только высококвалифицированные специалисты с высшим образованием, которые регулярно проходят обучение, чтобы помощь клиенту была адресной и эффективной на все 100%.

Центр психологии нейрокоррекции и логопедии оборудован всем необходимым для занятий и посещения с детьми, а дизайнерский интерьер доставит вам эстетическое удовольствие при каждом визите.

Подарите своим близким самое ценное— эмоциональное здоровье!

Телефон: 8-929-542-09-90

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33, корпус 6

Вконтакте, Инстаграм*, Телеграм

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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