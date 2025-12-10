Новый год — время, когда особенно хочется порадовать близких!
Один из лучших вариантов — подарить им заботу о здоровье и возможность личностного роста с FitnessON!
- Под руководством профессионалов
- С индивидуальными программами тренировок и питания
- Четкими целями и быстрыми результатами
За доступную цену это может стать настоящим стартом к активной жизни:
- Тренажерный зал с качественным и современным оборудованием
- Тренировки под контролем тренера
- Анализ тела на InBody каждые 2 недели
- Продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)
- Безлимитное посещение солярия
- Финская сауна, где можно расслабиться и снять напряжение
- Групповые программы от йоги до бокса
Всё это уже включено в карту для вашего максимального результата
Приготовьтесь к новому году вместе с FitnessON! Начните 2026 год с правильного выбора — для себя или в качестве подарка для своих близких.
Оставляйте заявку по ссылке: f-on.me/hzjCN
Телефон: +7-495-946-76-10
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2
Ознакомиться с местоположением и отзывами — Яндекс.Карты
