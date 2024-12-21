Билет в мир активной жизни и безграничных возможностей!

Под руководством профессионалов.

С индивидуальными программами тренировок и питания.

Четкими целями и быстрыми результатами.

Всего за 3590 рублей в месяц вы получаете доступ ко всему, что нужно для активной и здоровой жизни:

тренажерный зал с качественным и современным оборудованием

каждая тренировка под контролем тренера

анализ тела на InBody каждые 2 недели

продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)

безлимитное посещение солярия

финская сауна, где можно расслабиться и снять напряжение

групповые программы от йоги до бокса.

Всё это и многое другое уже включено в стоимость карты для вашего максимального результата.

Приготовьтесь к новому году вместе с FITNESSON!

Начните 2025 год с правильного выбора — для себя или в качестве подарка для своих близких.

Бронь карты: по ссылке https://clck.ru/3F2JXM