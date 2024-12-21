Новый год — время дарить правильные подарки!
Что можно подарить близким, чтобы они действительно были благодарны? Мы знаем ответ! Подарите своим любимым возможность заботиться о своем здоровье и достигать новых высот — подарите абонемент в FITNESSON!
Билет в мир активной жизни и безграничных возможностей!
- Под руководством профессионалов.
- С индивидуальными программами тренировок и питания.
- Четкими целями и быстрыми результатами.
Всего за 3590 рублей в месяц вы получаете доступ ко всему, что нужно для активной и здоровой жизни:
- тренажерный зал с качественным и современным оборудованием
- каждая тренировка под контролем тренера
- анализ тела на InBody каждые 2 недели
- продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)
- безлимитное посещение солярия
- финская сауна, где можно расслабиться и снять напряжение
- групповые программы от йоги до бокса.
Всё это и многое другое уже включено в стоимость карты для вашего максимального результата.
Приготовьтесь к новому году вместе с FITNESSON!
Начните 2025 год с правильного выбора — для себя или в качестве подарка для своих близких.
Бронь карты: по ссылке https://clck.ru/3F2JXM
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне Реклама
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 18 декабря по 19 января в ДК «Метролог» Реклама
Новосёлы 22-го микрорайона мёрзнут из-за ошибок в строительстве. Застройщик обещает всё исправить Новости
Долгожданную новую парковку возле Дворца творчества успели сделать до зимы. Теперь надо решить вопрос с её расчисткой от снега Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
Новый рыбный магазин «Камчатские деликатесы» с радостью приглашает покупателей — п. Голубое, Трехсвятский проезд, 2 М Реклама
Популярные услуги «Программа check-up за два часа» и «Худеем с гастробаллоном» — в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» Реклама
Голосуйте в конкурсе за лучшие фотографии нового зеленоградского «чуда света» — башни бизнес-центра Истории
Крюковской колонии исполнилось 105 лет. Вот её полная история от кирпича и террора окрестных деревень до витрины для иностранцев и съемок киноклассики Истории
Ветеринарному центру «Оригами» 1 год. В честь Дня рождения 15 декабря — подарки посетителям! Реклама