Почему это работает:

Пробуждает ресурсы кожи

Массаж — это внутренняя гимнастика для лица. Он запускает естественные процессы регенерации.

Результат: не маскировка усталости, а настоящее сияние изнутри.

Убирает отёчность и «тяжёлый» овал

Пастозность и размытый контур — следствие замедленного лимфотока. Грамотный лимфодренаж мягко освобождает ткани от всего лишнего.

Результат: чёткий контур и лёгкий взгляд — без скальпеля и нитей.

Стирает следы стресса

Морщины между бровей и заломы на лбу часто — не возраст, а мышечное напряжение.

Результат: спокойное, мягкое, открытое выражение лица — главный признак молодости.