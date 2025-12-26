Подарите коже молодость и сияние, а душе — гармонию 26.12.2025 Реклама Клинова Т.Н. ИНН:773570302556 erid:2VtzqwJiEpi

Профессиональный массаж лица с уникальными техниками работает с причинами, а не со следствиями старения.

Почему это работает:

Пробуждает ресурсы кожи

Массаж — это внутренняя гимнастика для лица. Он запускает естественные процессы регенерации.

Результат: не маскировка усталости, а настоящее сияние изнутри.

Убирает отёчность и «тяжёлый» овал

Пастозность и размытый контур — следствие замедленного лимфотока. Грамотный лимфодренаж мягко освобождает ткани от всего лишнего.

Результат: чёткий контур и лёгкий взгляд — без скальпеля и нитей.

Стирает следы стресса

Морщины между бровей и заломы на лбу часто — не возраст, а мышечное напряжение.

Результат: спокойное, мягкое, открытое выражение лица — главный признак молодости.

Также в Studio 2308:

  • микротоки лица
  • триполярный RF-лифтинг
  • комбинированная чистка кожи
  • массаж ног
  • массаж головы
  • массаж шейно-воротниковой зоны

Первый пробный массаж лица — всего 1500

Подарочный сертификат на массаж лица — идеальный новогодний подарок

Зеленоград, 2308а — ознакомиться с местоположением и отзывами на Яндекс.Картах

Онлайн-запись: dikidi.net/1837466
WhatsApp: wa.me/79032322347
Сайт: https://taplink.cc/2308studio
Telegram: t.me/FaceMassageZel

