Профессиональный массаж лица с уникальными техниками работает с причинами, а не со следствиями старения.
Пробуждает ресурсы кожи
Массаж — это внутренняя гимнастика для лица. Он запускает естественные процессы регенерации.
Результат: не маскировка усталости, а настоящее сияние изнутри.
Убирает отёчность и «тяжёлый» овал
Пастозность и размытый контур — следствие замедленного лимфотока. Грамотный лимфодренаж мягко освобождает ткани от всего лишнего.
Результат: чёткий контур и лёгкий взгляд — без скальпеля и нитей.
Стирает следы стресса
Морщины между бровей и заломы на лбу часто — не возраст, а мышечное напряжение.
Результат: спокойное, мягкое, открытое выражение лица — главный признак молодости.
- микротоки лица
- триполярный RF-лифтинг
- комбинированная чистка кожи
- массаж ног
- массаж головы
- массаж шейно-воротниковой зоны
Первый пробный массаж лица — всего 1500
Подарочный сертификат на массаж лица — идеальный новогодний подарок
Зеленоград, 2308а — ознакомиться с местоположением и отзывами на Яндекс.Картах
Онлайн-запись: dikidi.net/1837466
WhatsApp: wa.me/79032322347
Сайт: https://taplink.cc/2308studio
Telegram: t.me/FaceMassageZel