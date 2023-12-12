Каждый год мы одариваем наших коллег, руководителей, учителей букетами из чая, конфет, мыла. Это наше стремление сделать подарок полезным. Это память нашего общества о дефиците товаров. Но в действительности, кто на сегодняшний день не может обеспечить себя чаем и мылом?
Новый тренд современности — окружать себя красотой: красивым интерьером, красивыми вещами. Это то, чему нам еще предстоит научиться.
Пусть подарок будет тем, что не каждый может себе позволить. А «Зелбукет» поможет! Волшебные новогодние композиции из ароматной хвои — прекрасное украшение рабочего места или праздничного стола! Такой подарок восхитит получателя и будет долго радовать красотой, создавая праздничное настроение, ведь основа композиции — нобилис. Он прекрасно стоит в тепле, не сыпется, а просто постепенно засыхает, сохраняя форму.
Закажите новогоднюю красоту от салона «Зелбукет». Минимальная стоимость композиции — 2000 рублей. Композиции на фото можно выполнить в любой цветовой гамме по вашему предпочтению. Срок изготовления 1-3 дня. Бесплатная доставка по городу. Оформите предзаказ уже сегодня.
Часы работы: ежедневно с 8.00 до 22.00.
Если у вас остались вопросы: 8-925-089-49-99.
Адрес салона: Андреевка, 42В/1 (напротив ресторана «Раздолье»)
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