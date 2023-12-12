Каждый год мы одариваем наших коллег, руководителей, учителей букетами из чая, конфет, мыла. Это наше стремление сделать подарок полезным. Это память нашего общества о дефиците товаров. Но в действительности, кто на сегодняшний день не может обеспечить себя чаем и мылом?



Новый тренд современности — окружать себя красотой: красивым интерьером, красивыми вещами. Это то, чему нам еще предстоит научиться.

Пусть подарок будет тем, что не каждый может себе позволить. А «Зелбукет» поможет! Волшебные новогодние композиции из ароматной хвои — прекрасное украшение рабочего места или праздничного стола! Такой подарок восхитит получателя и будет долго радовать красотой, создавая праздничное настроение, ведь основа композиции — нобилис. Он прекрасно стоит в тепле, не сыпется, а просто постепенно засыхает, сохраняя форму.