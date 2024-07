Почему среднее специальное образование в IT сейчас на пике популярности?

IT TOP COLLEGE Зеленоград предлагает поступить на самые востребованные направления, которые соответствуют последним тенденциям в индустрии ИТ. Студенты IT TOP COLLEGE участвуют в реальных проектах, проходят стажировки в ведущих IT-компаниях и имеют возможность работать над своими собственными стартапами.



Поступая в IT TOP COLLEGE Зеленоград, вы делаете инвестицию в свое будущее. Вам дадут знания, навыки и поддержку, необходимые для успешной карьеры в сфере IT.