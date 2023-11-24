Поступление в IT-колледж — это универсальное решение, поскольку позволяет конкретизировать выбор профессии, получить актуальные навыки и начать зарабатывать. Эти и другие возможности открывает Международный колледж цифровых технологий «Академия ТОП». Поступить в колледж можно без ОГЭ и ЕГЭ.

IT-колледж Академии ТОП является лицензированным учебным заведением, его программы соответствуют современным требованиям IT-отрасли. Офлайн обучение без скучных лекций, это пространство для самореализации, творчества, общения с единомышленниками и экспертами IT-индустрии. Это уникальная методика обучения с использованием передовых технологий и геймификации. Занятия проходят в дружеской атмосфере в комфортных аудиториях, оснащенных мощными компьютерами.

В программу входят два крупных направления: разработка программного обеспечения и компьютерная графика и дизайн. Ученики имеют возможность работать над реальными проектами и применять свои знания на практике.

Студенты создают сетевые приложения и учатся обеспечивать их безопасность. Модифицируют Windows-программы. Проектируют базы данных и автоматизируют работу с ними. Создают облачные решения. Участвуют в разработке компьютерных игр. Делают приложения для мобильных устройств. Создают утилиты, решающие повседневные проблемы пользователей.

IT — это не только полезные технологии, но и уникальная сфера для творчества. Ученики проектируют статические и динамические web-сайты. Создают интерактивные элементы web-страниц. Работают над фирменным стилем и делают макеты, в том числе полиграфических изданий. Проектируют трехмерные изображения, интерьеры помещений и экстерьеры зданий. Создают компьютерные мультфильмы. Учатся профессионально работать с фото и видео контентом.

Сейчас ведется набор на обучение, которое проходит параллельно школьным занятиям. Программа рассчитана на учащихся 8-11 классов. Доступны очная и дистанционная формы. Занятия проводятся по будням 2 раза в неделю. Длительность программы 3,5 года.

Также была разработана программа для учащихся 9 и 11 классов, которые хотят получить среднее профессиональное образование. Предусмотрено очное обучение и дистанционный формат. Длительность курса от 2 лет.

Преподаватели уделяют большое внимание практическим занятиям. Ученики создают свое портфолио, проходят стажировки и практики в крупных IT-компаниях.

По завершении курса студент получает государственный диплом о среднем профессиональном образовании (при поступлении на базе 9-11 классов) и международный диплом Компьютерной Академии ТОП на русском и английском языках.

IT-колледж Академии ТОП — это отличная возможность получить специализированное и актуальное образование, развить свои навыки и подготовить основу для успешной карьеры в сфере информационных технологий.

Приходите на День открытых дверей в Московский Международный колледж Цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград».

Регистрация:

на сайте академии

по телефону 8-495-135-05-80.

Дата: 25 ноября, 18:00

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.