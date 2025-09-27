Почему ментальная арифметика — это результативный тренажёр для ума? Беседуем с руководителем направления в центре «Умитория» Оксаной Миляевой 27.09.2025 Реклама ЛОКТЕВ К.С. ИНН:262810063447 erid:2Vtzqvncgc4

Ментальная арифметика в последние годы стала одним из самых популярных направлений дополнительного образования. Многие родители слышали о ней, но не до конца понимают, в чём заключается её польза и почему дети, занимающиеся по этой методике, действительно показывают выдающиеся результаты в учёбе и в жизни. Мы поговорили с академическим руководителем направления ментальной арифметики центра «Умитория» Оксаной Миляевой и расспросили её обо всём подробно.

Оксана, что такое ментальная арифметика простыми словами?

— Если говорить кратко, это система развития мозга через счёт на абакусе — древнем инструменте, известном ещё тысячи лет назад. Сначала ребёнок учится складывать и вычитать числа на абакусе, а затем постепенно переходит к мысленному счёту: он представляет в уме абакус и как будто передвигает косточки. Это развивает сразу несколько когнитивных функций: внимание, воображение, память, скорость реакции.

Фактически ментальная арифметика — это не про математику в чистом виде, а про тренировку мышления. Быстрый счёт — это всего лишь внешнее проявление глубоких изменений в работе мозга.

Почему методика считается такой результативной?

— Она уникальна тем, что задействует оба полушария мозга одновременно. Левое отвечает за логику и аналитические процессы, правое — за воображение и образное мышление. Когда ребёнок считает на абакусе, он одновременно выполняет логические операции и создаёт яркие зрительные образы. Такой симбиоз даёт сильный развивающий эффект.

В результате у детей улучшается способность концентрироваться, быстрее обрабатывать информацию и находить нестандартные решения. Это можно сравнить с регулярными тренировками в спорте: как мышцы становятся сильнее, так и мозг становится более гибким и выносливым.

В каких странах применяется ментальная арифметика?

— В Азии, например в Японии, Китае, Южной Корее, она входит в школьную программу и считается важным элементом общего образования. В этих странах дети начинают заниматься с младших классов и достигают потрясающих результатов: они уверенно работают с числами, быстро переключаются между задачами и демонстрируют высокий уровень концентрации.

В России методика пока развивается как дополнительное образование. Но её популярность растёт, и родители всё чаще выбирают её именно как «тренажёр для ума», понимая, что речь идёт не только о математике.

Как проходят занятия в центре «Умитория»?

— Мы приглашаем детей от 5 до 14 лет. Уроки строятся так, чтобы ребёнку было интересно и комфортно. В начале дети осваивают счёт на настоящем абакусе, выполняют упражнения на внимательность и мелкую моторику. Затем задания усложняются: появляются скоростные упражнения, игры на развитие воображения, задания на скорость реакции.

Важный момент: занятия проходят в игровой форме. Это не сухая математика, а увлекательный процесс, где ребёнок вовлекается полностью. Даже те, кто раньше не любил математику, с удивлением начинают ждать следующих уроков.

Какие результаты отмечают родители?

— Родители чаще всего удивляются, что эффект выходит далеко за пределы математики. Дети становятся более собранными, спокойными, внимательными. У них появляется уверенность, что трудные задачи можно преодолеть.

Быстрый счёт в уме действительно впечатляет, но для нас это только вершина айсберга.

Главное — это развитие памяти, концентрации и уверенности в себе. Эти навыки помогают ребёнку в школе на всех предметах, улучшают его коммуникацию и даже поведение в повседневной жизни.

Чем ментальная арифметика полезна в перспективе?

— Я бы сказала, что это инвестиция в будущее. Ребёнок, который умеет концентрироваться, мыслить нестандартно и верить в свои силы, легче адаптируется к школьным и жизненным вызовам. Эти качества особенно ценны в современном мире, где нужно быстро учиться новому и быть гибким.

Есть ли специальные условия для жителей Зеленограда?

— Да, мы подготовили предложение: жителям Зеленограда — скидка 10% на первые два месяца занятий по промокоду #яиззеленограда.

Где проходят занятия и как можно присоединиться?

— Мы проводим уроки в уютных классах центра «Умитория» (Зеленоград, корп. 1553) и онлайн.

Телефон: 8-499-110-05-90
Сайт: umitoria.ru
Телеграм: t.me/umitoriaclub
