Оксана, что такое ментальная арифметика простыми словами?

— Если говорить кратко, это система развития мозга через счёт на абакусе — древнем инструменте, известном ещё тысячи лет назад. Сначала ребёнок учится складывать и вычитать числа на абакусе, а затем постепенно переходит к мысленному счёту: он представляет в уме абакус и как будто передвигает косточки. Это развивает сразу несколько когнитивных функций: внимание, воображение, память, скорость реакции.



Фактически ментальная арифметика — это не про математику в чистом виде, а про тренировку мышления. Быстрый счёт — это всего лишь внешнее проявление глубоких изменений в работе мозга.