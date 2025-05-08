Все выходные дни вас ждет увлекательная разнообразная программа:
- шоу мыльных пузырей
- крио мороженое
- пиратский квест
- археологический квест с Тирексом
- тематические мастер-классы
9 мая у всех посетителей будет уникальная возможность
- поучаствовать в квесте «По следам фронтовых животных»
- полюбоваться фаер шоу
- принять участие в параде Победы!
Дней много, программа интересная, выбирайте!
Афиша здесь
В стоимость билета входят мастер-классы, анимационная программа и экскурсии каждый час:
- на Хаски Остров
- в Олений парк
- в Пушистую деревню
- в Северную деревню
- кони-пони
Зооферма Шихово работает ежедневно с 10 до 19
МО, Дмитровский район, деревня Шихово, д. 100, стр. 1
+7-495-255-31-21
ВКонтакте — https://vk.com/parkshihovo
Телеграм — https://t.me/parkshihovo
Сайт — https://shihovopark.ru/
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