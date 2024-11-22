Приглашаем вас в мир качественной мебели «ПинскДрев Zеленопарк». В магазине представлена продукция известного белорусского производителя. «ПинскДрев Zеленопарк» предлагает широкий ассортимент мебели из массива дерева, МДФ и ЛДСП.
Мебель из массива — это классика, которая придаёт интерьеру шарм и уют
В магазине вы найдёте всё, что нужно для создания идеального дома:
- гостиные, спальни, детские комнаты и прихожие
- шкафы, комоды, стеллажи и полки
- кухонные гарнитуры и обеденные группы
- мягкая мебель и многое другое.
С 18 ноября действуют скидки до 50%! Не упустите возможность приобрести качественную мебель по выгодной цене. Профессиональные консультанты помогут вам сделать правильный выбор.
- Широкий ассортимент товаров.
- Высокое качество продукции.
- Доступные цены.
Адрес: ТЦ «Зеленопарк», МебельDom
Контактный телефон: 8-926-153-81-83
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