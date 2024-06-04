В Зеленограде открылся «Первый эмиграционно-визовый центр», где вы можете оформить:
- Визы в 45 стран мира
- Гражданство Евросоюза и Вид на жительство за рубежом
- Карту АТЭС (документ, который позволит многократно посещать 18 стран Азии и Тихоокеанского региона в течение 5 лет)
- Банковскую карту иностранного банка
- Срочное оформление загранпаспорта
- Миграционные услуги
- Приглашение для иностранцев
- Страхование зарубежных поездок
Почему именно «Первый эмиграционно-визовый центр»
- Огромный опыт работы с визовыми и миграционными продуктами
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Максимально короткие сроки оформления
- Гарантия положительного результата
- Сопровождение на всех этапах оформления.
Миграционные услуги
- Легализация иностранных граждан на территории РФ
- ПАТЕНТ
- РВП, ВНЖ, гражданство РФ
- ВКС
- 100% гарантия получения нужного документа, быстрое оформление.
Центр заботится о вашем комфорте и спокойствии.
Доверьте оформление визы профессионалам.
Адрес: Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 33/6, как добраться https://yandex.ru/maps/-/CDVGyTph
Часы работы:
- пн-пт — с 10:00 до 19:00
- сб-вс — выходной
Телефоны:
Сайт: https://zelenograd.emigration-office.ru
Почта: zelenograd.corp1@emigration-visa.ru
Телеграм: @pvc_zelenograd
Вконтакте: @pevc_zelen
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