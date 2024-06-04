«Первый эмиграционно-визовый центр» открылся на Георгиевском проспекте, 33/6 04.06.2024 Реклама ИП ЮЛЫНОВА Е.Т. ИНН:524707157962 erid:2VSb5zJae5E

В Зеленограде открылся «Первый эмиграционно-визовый центр», где вы можете оформить:

  • Визы в 45 стран мира
  • Гражданство Евросоюза и Вид на жительство за рубежом
  • Карту АТЭС (документ, который позволит многократно посещать 18 стран Азии и Тихоокеанского региона в течение 5 лет)
  • Банковскую карту иностранного банка
  • Срочное оформление загранпаспорта
  • Миграционные услуги
  • Приглашение для иностранцев
  • Страхование зарубежных поездок

Почему именно «Первый эмиграционно-визовый центр»

  • Огромный опыт работы с визовыми и миграционными продуктами
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Максимально короткие сроки оформления
  • Гарантия положительного результата
  • Сопровождение на всех этапах оформления.

Миграционные услуги

  • Легализация иностранных граждан на территории РФ
  • ПАТЕНТ
  • РВП, ВНЖ, гражданство РФ
  • ВКС
  • 100% гарантия получения нужного документа, быстрое оформление.

Центр заботится о вашем комфорте и спокойствии.
Доверьте оформление визы профессионалам.

Адрес: Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 33/6, как добраться https://yandex.ru/maps/-/CDVGyTph

Часы работы:

  • пн-пт — с 10:00 до 19:00
  • сб-вс — выходной

Телефоны:

Сайт: https://zelenograd.emigration-office.ru
Почта: zelenograd.corp1@emigration-visa.ru
Телеграм: @pvc_zelenograd
Вконтакте: @pevc_zelen
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