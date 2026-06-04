Сейчас остались последние места на смены в IT-школу цифровых навыков для будущих профессий.



ЦКО МИЭТ приглашает школьников 7-17 лет провести летние каникулы 2026 года, совмещая обучение и творчество. Программа включает тематические мероприятия, практические занятия и развитие навыков в сфере IT.



На каждой смене 4 возрастные группы:

• 8-9 лет

• 10-11 лет

• 12-13 лет

• 14-16 лет



Занятия проходят каждый день с 10:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья).