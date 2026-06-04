Первые улыбки, горящие глаза и смех появились в Летней IT-школе ЦКО МИЭТ! Каникулы 2026 начались! 04.06.2026 Реклама ФГАОУ ВО «НИУ «МИЭТ» ИНН:7735041133 erid:2VtzqwNgzy3

Сейчас остались последние места на смены в IT-школу цифровых навыков для будущих профессий.

ЦКО МИЭТ приглашает школьников 7-17 лет провести летние каникулы 2026 года, совмещая обучение и творчество. Программа включает тематические мероприятия, практические занятия и развитие навыков в сфере IT.

На каждой смене 4 возрастные группы:
• 8-9 лет
• 10-11 лет
• 12-13 лет
• 14-16 лет

Занятия проходят каждый день с 10:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья).

Три занятия ежедневно:
• программирование
• 3D-моделирование
• графический дизайн

(согласно возрасту участников)

Две прогулки, горячий обед и полдник.

В программе каждой смены дополнительно будут проводиться мероприятия в кибертематике.

Расписание смен:

• 1 смена — 25 мая — 5 июня
• 2 смена — 8-19 июня
• 3 смена — 22 июня — 3 июля
• 4 смена — 6-17 июля
• 5 смена — 20-31 июля
• 6 смена — 3-14 августа

Специальные условия:
• В этом году можно оплачивать путёвки материнским капиталом
• За путёвку можно сделать налоговый вычет
• Фиксированная цена при записи до 1 июня
• После указанной даты стоимость участия увеличится на 5 000 рублей

Обучающие блоки:
• Программирование (C++, Python, Roblox, Minecraft)
• 3D-моделирование (Blender, Tinkercad)
• Графический дизайн (Photoshop)
• Разработка компьютерных игр (Scratch)

Преимущества для участников:
• Сертификат о прохождении Летней IT-школы
• Возможность прикоснуться к нескольким направлениям и определиться с будущим направлением на учебный год

Адрес: Зеленоград, ул. Юности, 11

Телефоны:+7 (499) 735-32-65
+7 (916) 062-04-09

https://mietcenter.ru/summer-it-school/?utm_source=anker&utm_medium=post0804&utm_campaign=zelenograd_ru

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