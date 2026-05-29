Первая образовательная выставка в Зеленограде



Важное событие для всех, кто думает о своем будущем!



30 мая 2026 (суббота) с 10:00 до 14:00 в Культурном центре Зеленограда состоится

1-я образовательная выставка Колледжей и ВУЗов, организатором которой выступает АБИТ-РОСНОУ совместно с МТПП.



Это уникальная возможность:



— Лично пообщаться с представителями более 10 учебных заведений

— Узнать всё об изменениях в приемной кампании 2026 года.

— Поучаствовать в различных интерактивах и пообщаться с представителями бизнес-сообщества



На выставке будут представлены ведущие колледжи и ВУЗы Зеленограда. Подробнее смотрите на сайте



Важно! Вход бесплатный, но предварительная регистрация обязательна.

Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке:



https://abit-official.ru/show



Не откладывайте выбор будущего на потом. Регистрируйтесь и приходите всей семьей!



