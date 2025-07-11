Жители столицы всё чаще отправляются в путешествия по Золотому кольцу. В третьем квартале текущего года количество поездок увеличилось на 10%, а мобильный трафик возрос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особенно востребованными направлениями для московских туристов стали Переславль-Залесский и Сергиев Посад. Об этом сообщают аналитики МегаФона на основе обезличенных данных своих абонентов.

Переславль-Залесский занял первое место в рейтинге. Там четверть всех столичных путешественников наслаждались прогулками по набережной Плещеева озера и посещали старинные храмы. На втором месте оказался Сергиев Посад (23%) — духовный центр России и единственный город Московской области, входящий в Золотое кольцо. Замыкает тройку Ростов, один из древнейших городов страны (12%). В пятёрку лидеров также вошли Ярославль (10%) и Кострома (9%).

Чаще всего путешествуют по Золотому кольцу мужчины, их доля составила 56%. Однако самой активной возрастной группой оказались туристы из Москвы в возрасте 36-45 лет (40%), за ними следуют москвичи от 46 до 65 лет (33%) и 26-35 лет (16%). Молодое поколение до 25 лет составляет всего 4% от общего числа, а туристы старше 65 лет — 7%.

«Золотое кольцо — одно из самых красивых и популярных направлений внутреннего туризма в России. И чтобы впечатления от этих поездок были действительно яркими, важно, чтобы связь не подводила ни в пути к интересующим локациям, ни в отелях, ни в исторических центрах» — сказал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Эксперт отметил, что компания продолжает развивать сеть в важных туристических местах, чтобы местные жители и туристы могли оставаться на связи и получать удовольствие от прогулок по таким древним городам как Сергиев Посад.

Компания «МегаФон» активно улучшает инфраструктуру на маршрутах Золотого кольца для удобства путешественников. С начала года в Сергиевом Посаде инженеры оператора модернизировали несколько населённых пунктов в округе, а аналитики Telecom Daily признали МегаФон лучшим оператором в туристической зоне Ярославля — средняя скорость скачивания составила 46 Мбит/с, а скорость загрузки — 33,8 Мбит/с. В Суздале после модернизации мобильный интернет стал доступен со скоростью до 105 Мбит/с.