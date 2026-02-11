Какие на сегодняшний день существуют варианты лечения переломов шейки бедра у пожилых?





Замена сустава (эндопротезирование) — травматичный метод, который могут перенести не все возрастные пациенты. Консервативное лечение (без операции) — часто применяется у пожилых, когда операция невозможна, и, к сожалению, имеет высокую смертность (до 50%). Остеосинтез шейки бедра — малоинвазивный метод с использованием титановых винтов. Не гарантирует сращение перелома, но предотвращает осложнения, связанные с длительной неподвижностью.





Основные преимущества применяемой методики?





Малая травматичность, что позволяет проводить операцию в том числе пациентам, которым отказали в протезировании по состоянию здоровья. Малое время операции (6—12 минут) — вмешательство легко переносится, после операции практически отсутствуют боли.





Почему такие операции проводят не во всех больницах?





Остеосинтез винтами — более трудоёмкая методика, требующая постоянной практики и высокой квалификации хирурга. Она не оплачивается квотами и требует сложного и дорогостоящего оборудования. Во многих случаях медицинским учреждениям проще отказать возрастному пациенту, чем организовать сложный процесс быстрой диагностики и лечения.





Практика клиники





В Эль-клиник в среднем проводится около 250 операций остеосинтеза в год на протяжении более 7 лет.

В целом в двух клиниках выполняется около 3500 операций в год по направлениям гинекология, травматология, ортопедия, урология и хирургия. Все операции носят высокотехнологичный и малотравматичный характер.





Основные направления работы клиники: