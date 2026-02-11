Перелом шейки бедра у пожилых: новые методы лечения в Эль-клиник 11.02.2026 Реклама ООО «ЭЛЬ-КЛИНИК» ИНН:5047211077 erid:2VtzqxNxSPM

Нередки случаи, когда пожилым пациентам с переломом шейки бедра по состоянию здоровья отказывают в операции, обрекая на длительные мучения и даже смерть. Однако в одной из клиник недалеко от Зеленограда эту проблему успешно решают.

О проблеме переломов шейки бедра у пожилых рассказал врач-травматолог, главный врач клиники, автор уникальных методик лечения переломов Станислав Олегович Архиреев.

Какие на сегодняшний день существуют варианты лечения переломов шейки бедра у пожилых?

  1. Замена сустава (эндопротезирование) — травматичный метод, который могут перенести не все возрастные пациенты.
  2. Консервативное лечение (без операции) — часто применяется у пожилых, когда операция невозможна, и, к сожалению, имеет высокую смертность (до 50%).
  3. Остеосинтез шейки бедра — малоинвазивный метод с использованием титановых винтов. Не гарантирует сращение перелома, но предотвращает осложнения, связанные с длительной неподвижностью.

Основные преимущества применяемой методики?

  1. Малая травматичность, что позволяет проводить операцию в том числе пациентам, которым отказали в протезировании по состоянию здоровья.
  2. Малое время операции (6—12 минут) — вмешательство легко переносится, после операции практически отсутствуют боли.

Почему такие операции проводят не во всех больницах?

Остеосинтез винтами — более трудоёмкая методика, требующая постоянной практики и высокой квалификации хирурга. Она не оплачивается квотами и требует сложного и дорогостоящего оборудования. Во многих случаях медицинским учреждениям проще отказать возрастному пациенту, чем организовать сложный процесс быстрой диагностики и лечения.

Практика клиники

В Эль-клиник в среднем проводится около 250 операций остеосинтеза в год на протяжении более 7 лет.

В целом в двух клиниках выполняется около 3500 операций в год по направлениям гинекология, травматология, ортопедия, урология и хирургия. Все операции носят высокотехнологичный и малотравматичный характер.

Основные направления работы клиники:

  • хирургия
  • травматология и ортопедия
  • гинекология
  • урология
  • андрология
  • стоматология
  • косметология
  • ЛОР
  • остеопатия
  • кардиология
  • процедурный кабинет
  • УЗИ
  • проктология
  • реабилитация
  • восстановление после травм и инсульта

L-Clinic Сходня

Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, 10/18

+7-495-108-06-35


L-Clinic Юрлово (МО)

Юрлово, Пятницкое шоссе 89
+7-495-120-06-65

l-clinic-urlovo.ru

Получить «второе мнение» об операции в клинике можно абсолютно бесплатно.
