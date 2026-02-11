Нередки случаи, когда пожилым пациентам с переломом шейки бедра по состоянию здоровья отказывают в операции, обрекая на длительные мучения и даже смерть. Однако в одной из клиник недалеко от Зеленограда эту проблему успешно решают.
О проблеме переломов шейки бедра у пожилых рассказал врач-травматолог, главный врач клиники, автор уникальных методик лечения переломов Станислав Олегович Архиреев.
Какие на сегодняшний день существуют варианты лечения переломов шейки бедра у пожилых?
- Замена сустава (эндопротезирование) — травматичный метод, который могут перенести не все возрастные пациенты.
- Консервативное лечение (без операции) — часто применяется у пожилых, когда операция невозможна, и, к сожалению, имеет высокую смертность (до 50%).
- Остеосинтез шейки бедра — малоинвазивный метод с использованием титановых винтов. Не гарантирует сращение перелома, но предотвращает осложнения, связанные с длительной неподвижностью.
Основные преимущества применяемой методики?
- Малая травматичность, что позволяет проводить операцию в том числе пациентам, которым отказали в протезировании по состоянию здоровья.
- Малое время операции (6—12 минут) — вмешательство легко переносится, после операции практически отсутствуют боли.
Почему такие операции проводят не во всех больницах?
Остеосинтез винтами — более трудоёмкая методика, требующая постоянной практики и высокой квалификации хирурга. Она не оплачивается квотами и требует сложного и дорогостоящего оборудования. Во многих случаях медицинским учреждениям проще отказать возрастному пациенту, чем организовать сложный процесс быстрой диагностики и лечения.
Практика клиники
В Эль-клиник в среднем проводится около 250 операций остеосинтеза в год на протяжении более 7 лет.
В целом в двух клиниках выполняется около 3500 операций в год по направлениям гинекология, травматология, ортопедия, урология и хирургия. Все операции носят высокотехнологичный и малотравматичный характер.
Основные направления работы клиники:
- хирургия
- травматология и ортопедия
- гинекология
- урология
- андрология
- стоматология
- косметология
- ЛОР
- остеопатия
- кардиология
- процедурный кабинет
- УЗИ
- проктология
- реабилитация
- восстановление после травм и инсульта
L-Clinic Сходня
Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, 10/18
+7-495-108-06-35
L-Clinic Юрлово (МО)
Юрлово, Пятницкое шоссе 89
+7-495-120-06-65
l-clinic-urlovo.ru
Получить «второе мнение» об операции в клинике можно абсолютно бесплатно.