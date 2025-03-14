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Запись на процедуру или консультацию: по телефону/ватсап +7-915-272-99-38



Адрес: Зеленоград, ул. 1 Мая, 3, 20 каб., 1 этаж.

«Laser Labs» ждёт вас!