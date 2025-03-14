Передовая студия лазерной эпиляции «Laser Labs» дарит новым клиентам скидку -50% на первое посещение 14.03.2025 Реклама ИП Абдрахманова Н. В. ИНН:773608641871 erid:2VtzqwZMNE3

Почему выбирают «Laser Labs»

  • Индивидуальный подход: в студии с вниманием относятся к каждому клиенту и учитывают все особенности вашего организма. Опытные мастера помогут подобрать наиболее эффективный метод удаления волос, а также оптимальный курс для достижения наилучшего результата.
  • Современное оборудование: в студии используется безопасный трехволновой лазер АDSS FG-2000B с системой охлаждения кожи, который подходит для всех типов волос и обеспечивает деликатное воздействие на любые участки тела.
  • Комфорт и удобство: «Laser Labs» находится рядом со станцией Крюково, что делает студию доступной для всех жителей Зеленограда. Высокие стандарты обслуживания позволяют вам наслаждаться качественными процедурами в уютной атмосфере.
  • Бесплатная онлайн-консультация: узнайте больше о себе и своих предпочтениях. Мастера студии проведут для вас бесплатную онлайн-консультацию и помогут выбрать подходящий вариант удаления волос.

Специальные предложения: получите 20% скидку на абонемент на 3 или 6 посещений лазерной эпиляции. Не упустите возможность воспользоваться акцией и сделайте вашу кожу гладкой и ухоженной с «Laser Labs».

Запись на процедуру или консультацию: по телефону/ватсап +7-915-272-99-38

Адрес: Зеленоград, ул. 1 Мая, 3, 20 каб., 1 этаж.

«Laser Labs» ждёт вас!
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