Задача педиатров центра «ЭстеДи» — помочь организму стать сильнее и максимально справляться с несложными проблемами самостоятельно. Именно поэтому доктор может порекомендовать, при необходимости, остеопатическое, гомеопатическое или био-резонансное лечение.
Каким должен быть педиатр?В первую очередь профессионалом, который ориентируется в разных направлениях и возможностях, которые дают современные знания и подходы к лечению и профилактике.
Доктора центра «ЭстеДи» работают конкретизировано, а не опираются на усредненные стандарты лечения.
Подход к заботе о здоровье ребенка
Все педиатры центра «ЭстеДи» имеют высшее образование, большинство из них имеют большой поликлинический опыт. Помимо педиатрии у большинства докторов есть дополнительные специализации.
Врачи подходят к детскому здоровью максимально аккуратно и бережно. В первую очередь уделить внимание вопросам профилактики и укрепления здоровья. В острых случаях, исходя из ситуации и состояния ребенка, врач предложит лечение и наблюдение в динамике.
Педиатры: центра «ЭстеДи»
Смелова Евгения Валерьевна
Зарубина Ирина Александровна
Вершинина Елена Юрьевна
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- процедурный кабинет
- анализы
- справки.
Клиника «ЭстеДи»
График работы:
- пн-пт — 8:00-20:00
- сб — 8:00-20:00
- вс — 9:00-18:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1515, главный вход
Записывайтесь на консультацию по телефону администратора: 8-916-009-62-22
Чат в вотсап: https://chat.whatsapp.com/Kh6qpt9hBLyDhN1ihXKd8f
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