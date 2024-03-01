Подход к заботе о здоровье ребенка

Все педиатры центра «ЭстеДи» имеют высшее образование, большинство из них имеют большой поликлинический опыт. Помимо педиатрии у большинства докторов есть дополнительные специализации.

Врачи подходят к детскому здоровью максимально аккуратно и бережно. В первую очередь уделить внимание вопросам профилактики и укрепления здоровья. В острых случаях, исходя из ситуации и состояния ребенка, врач предложит лечение и наблюдение в динамике.