5 декабря в Зеленограде распахнул двери паста-бар «ПестоТесто». Они долго готовились — и теперь готовы радовать вас вкуснейшими блюдами итальянской кухни.
В честь открытия — специальный подарок для каждого гостя.
При заказе от 1000 рублей — овощная брускета в подарок.
Всё просто:
- приходите в «ПестоТесто»
- сделайте заказ на сумму от 1000 рублей
- получайте овощную брускету бесплатно.
Сроки акции: по 31 декабря 2025 года.
Не упустите шанс попробовать пасты и получить вкусный бонус. Вас ждут в «ПестоТесто» — где каждая трапеза становится праздником.
Адрес: Зеленоград, Крюковская площадь 1, ТЦ «Иридиум», 2 этаж, паста-бар «ПестоТесто». Яндекс.карты
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости
Врача в Солнечногорске арестовали за «содействие» военнослужащему в получении категории «не годен» Новости
На Дунькином пруду в 12 микрорайоне почти закончили капитальный ремонт — посмотрели, что получается Новости
Выставка советских открыток художника Владимира Зарубина открылась в библиотеке в 6-м микрорайоне Афиша
В «Никор-Мед» открылось детское отделение «МЕДвежонок» — скидка 20% на прием у педиатра до 30 декабря Реклама
Ветеринарному центру «Оригами» 2 года. В честь Дня рождения 15 декабря — праздник для питомцев и их любящих владельцев Реклама
Дорожные камеры в Москве начали распознавать новый вид нарушений — остановку автомобиля, создающую помехи движению Новости
Моноспектакль по пушкинской «Метели» на знаменитую музыку Свиридова — Культурный центр «Зеленоград», 14 декабря Новости