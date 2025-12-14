5 декабря в Зеленограде распахнул двери паста-бар «ПестоТесто». Они долго готовились — и теперь готовы радовать вас вкуснейшими блюдами итальянской кухни.

В честь открытия — специальный подарок для каждого гостя.

При заказе от 1000 рублей — овощная брускета в подарок.

Всё просто:

приходите в «ПестоТесто»

сделайте заказ на сумму от 1000 рублей

получайте овощную брускету бесплатно.

Сроки акции: по 31 декабря 2025 года.

Не упустите шанс попробовать пасты и получить вкусный бонус. Вас ждут в «ПестоТесто» — где каждая трапеза становится праздником.

Адрес: Зеленоград, Крюковская площадь 1, ТЦ «Иридиум», 2 этаж, паста-бар «ПестоТесто». Яндекс.карты