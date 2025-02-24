Мобильный трафик на игры в январе вырос среди пассажиров подмосковных электричек вдвое. При этом популярность аудиостриминговых сервисов упала на 5%. Наиболее активно играли на смартфонах пассажиры Павелецкого направления, следует из обезличенной аналитики компании «МегаФон».

Среди популярных видеоигр лидируют многопользовательские, такие как шутеры, песочницы, «королевские битвы» и онлайн-RPG. На игры приходится около 16% всего мобильного трафика, расходуемого в поездах. Однако, если рассматривать все приложения, которые используют пассажиры пригородных электричек, на первом месте видеосервисы, мессенджеры и социальные сети, которые занимают более 30% от общего трафика.

В целом пассажиры подмосковных электричек стали активнее использовать интернет во время поездок: в январе они потратили на 51% больше мобильного трафика по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Наибольшая активность наблюдается на Павелецком, Казанском и Савеловском направлениях. На Белорусском и Киевском мобильный интернет использовался реже.

Тем не менее, Киевское направление стало лидером по приросту потребления трафика: по сравнению с январем прошлого года рост составил 35%. Наименьший прирост был зафиксирован на Савеловском направлении (19%). Увеличение показателей связано с регулярной модернизацией и строительством новых базовых станций в Подмосковье, в том числе вблизи железнодорожных путей и платформ.

В пригородных электричках чаще можно встретить мужчин (73%). А вот на Курском направлении зафиксирован наибольший процент женщин (63%). Основной возраст пассажиров составляет от 36 до 45 лет (34%) и от 46 до 65 лет (27%). Дети и пожилые люди (65+) реже пользуются этим видом транспорта — их доля составляет не более 4%. Молодежь до 25 лет чаще всего встречается на Киевском направлении, а наибольшее количество пассажиров старше 45 лет передвигаются по Белорусскому направлению.