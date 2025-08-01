Парк-отель «Усадьба Морозовка» — история длиной в тысячелетия.
От стоянки эпохи неолита до княжеских вотчин, от купеческого расцвета до архитектуры сталинского классицизма — здесь переплетаются культуры, судьбы и эпохи. Морозовка всегда была местом силы, красоты и уединения. Сегодня это пространство для тех, кто ищет осмысленный отдых, ценит природу, наследие и детали, которые остаются в памяти.
Отдых и досуг для гостей
- Уникальный реликтовый парк
- Пляжная зона
- Ресторан русской кухни
- Закрытая территория
- Аренда бани и relax комплекс
- Беседки с мангалом
- Рыбалка
- Конные прогулки
- Два корпуса, гостевой дом, коттедж и дачи.
Роскошный отдых всего в 30 минутах от Москвы.
Стоимость: от 4 000 рублей за ночь/ 2 гостя.
Предложение отеля
- Тариф «Будни вдали от суеты» — 10% на проживание по будним дням. Действует до 15 декабря
- Проживание, свадьбы, корпоративы, ретриты — в атмосфере роскошной усадьбы, в окружении природы, вдали от городской суеты.
Сайт: morozovka.ru
Телеграм: @vmorozovke
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