Парк-отель «Усадьба Морозовка» — история длиной в тысячелетия.

От стоянки эпохи неолита до княжеских вотчин, от купеческого расцвета до архитектуры сталинского классицизма — здесь переплетаются культуры, судьбы и эпохи. Морозовка всегда была местом силы, красоты и уединения. Сегодня это пространство для тех, кто ищет осмысленный отдых, ценит природу, наследие и детали, которые остаются в памяти.