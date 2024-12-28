В этом году зооферма «Шихово» предлагает стать частью сказки «Снежная королева». Такая большая, красивая, увлекательная и разнообразная программа порадует всех членов семьи!
Посетителей в новогодние дни ждут:
- кукольные сказки
- театрализованные интерактивные программы
- световое — цирковое шоу
- тематические мастер-классы
- экскурсии на Хаски остров, в Пушистую и Северную деревни, в олений парк.
Дополнительные развлечения:
- катания на хаски
- катания на оленях
- конные прогулки
- катания с Шиховских горок
- катания на снежном банане и ватрушке
- тропикариум и крокодилярий.
Подробная афиша на сайте shihovopark.ru
Приезжайте гулять с друзьями!
Адрес: МО, Дмитровский район, деревня Шихово, 100, стр. 1
Телефон: 8-495-255-31-21
Подробная афиша на сайте: shihovopark.ru
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Строительные недоделки и проблемы с переездом. Как старожилы Крюково перебираются в новый дом по реновации на Заводской Новости
Для участия в общих собраниях собственников теперь обязательно указывать СНИЛС. Такую поправку внесла зеленоградский депутат Ирина Белых и приняла Госдума Новости
Слухи про объединение школ искусств и отмену бюджетных мест распространяются по Зеленограду. Мэрия всё опровергает Новости
Пять магазинов «ВкусВилл» стали работать круглосуточно. Ночью там нет никого, кроме покупателей Новости
Половину расходов городского транспорта субсидирует бюджет — в мэрии объяснили причину роста тарифов на проезд Новости
Заряжаемся атмосферой праздника и устраиваем самые теплые встречи в кафе «KakaVa Mama» — специальные условия на проведение мероприятий, открыт приём заказов на блюда к новогоднему столу Реклама
«Лежачих полицейских» решили сделать в трёх дворах после обращений «Зеленоград.ру». Там сбивали пешеходов Новости
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне Реклама
Ещё больше областных автобусов пустят до станций МЦД. А маршруты, пересекающие МКАД, отдадут Москве Новости