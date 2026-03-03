В «Дон Батон» вы найдете десерты для коллеги, учителя, мамы и подруги — для любого праздничного повода и угощения к чаю.

Торты и пирожные: «Медовик», «Прага», «Птичка», «Пьяная вишня», эклеры, «Павлова», корзинки с голубикой и другие любимые сладости.