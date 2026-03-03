В «Дон Батон» вы найдете десерты для коллеги, учителя, мамы и подруги — для любого праздничного повода и угощения к чаю.
Торты и пирожные: «Медовик», «Прага», «Птичка», «Пьяная вишня», эклеры, «Павлова», корзинки с голубикой и другие любимые сладости.
Попробуйте новинки: зефирные тюльпаны и подарочные боксы с зефиром, пряником и печеньем
И не пропускайте новости:
Как заказать:
- на сайте donbaton-zel.ru
- по телефону +7-977-906-79-05
- в приложении «Дон Батон»
Пирог в подарок к заказу при сумме от 3 000 ?.*
Сеты пирогов:
- «Семейный»
4 пирога по 450г+1 пирог 720г
1 949 рублей
- «Гурман»
6 пирогов по 450г+1 пирог 650г
2 889 рублей
- «Классика»
5 пирогов по 900г
3 469 рублей
- «Сытный»
7 пирогов по 900г
5 839 рублей
- «Большая компания»
10 пирогов по 900г
7 669 рублей
*Подробные условия акций на сайте.
