6 февраля в ТЦ Иридиум на втором этаже открылся корнер корейской кухни «Мистер Пак».



Здесь предлагают кимпабы, Уфо бургеры, 7 видов Токпокки, хрустящую корейскую курочку, корн доги. Все самое вкусное из многогранной корейской еды.



Приходите пробовать а также не забудьте перейти на страницу кафе в инстаграме* и принять участие в крутом розыгрыше.

*соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ