13 июля состоится праздничное и феерическое открытие ресторана Nikol’sky. Специально для гостей приготовлены бесплатные напитки, конкурсы, призы и подарки, выступления артистов, а так же розыгрыш сертификата на сумму 10000 рублей!
В этот день и до конца месяца на все меню действует скидка в размере 15%
Если вы не знаете где оставить своих любимых малышей, то к вашим услугам наша детская площадка и уличная веранда!
Сбор гостей с 18:00 по адресу: Зеленоград, МЖК, корпус 532
Бронируйте столы по номеру телефона: +7(495) 255-09-09
Социальные сети:
http://facebook.com/nikolsky.rest
https://instagram.com/nikolsky.rest/
https://vk.com/nikolsky.rest
https://ok.ru/group/56017777721451
Сайт: nikolsky.rest
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