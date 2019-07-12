В этот день и до конца месяца на все меню действует скидка в размере 15%

Если вы не знаете где оставить своих любимых малышей, то к вашим услугам наша детская площадка и уличная веранда!

Сбор гостей с 18:00 по адресу: Зеленоград, МЖК, корпус 532

Бронируйте столы по номеру телефона: +7(495) 255-09-09

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