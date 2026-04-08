Они пройдут с 27 мая по 31 августа 2026 года
В программе:
— спортивные тренировки
— творческие занятия и мастер-классы
— тренировки в бассейне
— 3-х разовое питание
— прогулки на улице
— конкурсы, игры и тематические задания
Стоимость:
— 5 дней — 11 500 рублей
— 1 день — 2 500 рублей
— питание (1 день) — 1 200 рублей
Обязательна предварительная запись!
Адрес: Заречная, 14А
Подробности уточняйте в детском клубе или по номеру телефона: +7-909-691-10-01, Алина
